نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولي 2022 على النايل سات Programme National والناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولي 2022 على النايل سات Programme National من أهم الترددات التي يبحث عنها الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان خلال الأيام الحالية، حيث أصبحت قناة الأرضية الجزائرية من اهم القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على النايل سات مجاناً، حيث تقام البطولة في الكاميرون خلال الفترة بن 9 يناير، وحتي 6 فبراير بمشاركة 24 منتخباً، وقد حصل التليفزيون الجزائري الأرضي على حقوق بث عدد من المباريات في البطولة، وسينقل 10 مباريات منها المباراة الافتتاحية، والمباراة النهائية ومباريات المنتخب الجزائري في البطولة، يتنافس المنتخبات العربية والإفريقية على مواصلة المشوار نحو تحقيق لقب البطولة الإفريقية، ومنها المنتخب الجزائري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، وفيما يلي نتعرف على طريقة استقبال وضبط تردد قناة الأرضية الجزائرية الأولي على النايل سات من أجل ضمن متابعة عدد من مباريات أمم إفريقيا مجاناً دون أشتراك.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولي 2022

تعد قناة الجزائرية الأرضية من أهم القنوات في الجزائر، حيث تقوم القناة بعرض الكثير من البرامج والفقرات التي تنال إعجاب الكثير من المتابعين، وقد نالت قناة الأرضية الجزائرية شهرة كبيرة خلال السنوات الماضية بعدما قامت القناة بنقل عدد من مباريات المنتخبات والفرق الجزائرية التي تقام على أرض الجزائر، حيث قامت القناة بنقل عدد من مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية وغيرها من المباريات الأخري التي يبحث عنها الكثير من عشاق كرة القدم.

ومع نهايات العام الماضي، تحول بث تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات إلي الجودة HD ليزيد من متابعة الجماهير العربية للقناة بشكل كبير، وخاصة أن الجزائرية الأرضية هي القناة الوحيدة التي تقوم بنقل بعض مباريات البطولات الإفريقية على النايل سات مجاناً دون أس أشتراكات.

طريقة ضبط تردد قناة الأرضية الجزائرية

تردد قناة الجزائرية الأرضية الأولي على النايل سات

يهتم الكثير من عشاق كرة القدم الإفريقية بالبحث عن تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، وهي واحدة من اهم القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقامة حالياً في الكاميرون، حيث قامت القنوات بنقل مباراة المنتخب الكاميروني ضد بوركينا فاسو في افتتاح البطولة، وسيكون تردد القناة الأرضية الجزائرية من أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وسيراليون على النايل سات اليوم مجاناً، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت الجزائر.

تردد قناة Programme National