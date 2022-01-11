طريقة شحن شدات ببجي بطريقة شرعية 100% في 3 دقائق

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عمر شويل - جدة أرخص طريقة شحن سيدات ببجي من الموقع الرسمي، أرخص طريقة شحن شدات ببجي من الموقع الوصول إليها هو حلم جميع لاعبي لعبة ببجي الشهيرة، حيث تعد الشدات هي الوسيلة الوحيدة لتخطي مراحل اللعبة الصعبة، فهي التي تمكن اللاعب من شراء ما يلزمه من أسلحة وذخيرة، وما إلى ذلك والحصول عليها من الموقع الرسمي الخاص بها، يقي اللاعب من التعرض للنصب.

شحن شدات ببجي

هناك الكثير من الطرق المختلفة لشحن شدات ببجي، ولكن يجب قبل قيام اللاعب بالشحن تقصي الحقائق حول الموقع الذي سيتم الشحن من خلاله، حيث يجب التأكد من كون الموقع رسمي ومتداول، حيث أن الموقع الرسمي سيوفر بجانب الشحن بعض الهدايا، التي قد تصل إلى 660 شدة، وفي بعض الأحيان بعض مفاتيح الربط التي قد تصل إلى 1400 شدة.

خطوات شحن شدات ببجي

أما بالنسبة إلى خطوات الشحن من الموقع فإنها غاية في السهولة والبساطة، حيث أن كل ما في الأمر هو الاتجاه إلى PUBG shipping site ثم:

القيام باختيار واحدة من الطرق المتاحة الدفع طبقاً لبلد اللاعب.

اختيار عدد الشدات المرغوب الحصول عليها.

إدخال معرف الناشر الخاص باللاعب id.

الانتظار لبعض الوقت للحصول على مفاتيح الربط في حساب اللاعب.

دفع المبلغ المطلوب.

إتمام ونجاح عملية الشراء.

أسعار الشحن وهدايا ببجي في السعودية

عادة تختلف أسعار شحن شدات لعبة ببجي موبايل من دولة إلى دولة أخرى، طبقاً للعملة الرائجة في كل بلد، حيث أن طبقاً للعملة السائدة تختلف عدد مفاتيح الربط.

حيث أنه للحصول على الهدايا التي يكفلها موقع PUB في نظير كل شحنة، حيث أنه حال الشحن 600 شدة، يتم الحصول على 150 عمود مجاني، بقيمة مالية تصل 36,99 ريال سعودي، إذا قمت بشحن تلك المفاتيح داخل المملكة العربية السعودية.