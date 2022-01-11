نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استقبل” ضبط تردد قناة تلفزيون دولة الكويت HD،SD على جميع الأقمار 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد، تلفزيون الكويت المحدث 2022، هي قناة فضائية تخص دولة الكويت إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، يتم بثها مجاناً على العديد من الأقمار الصناعية مثل عرب سات وكذلك نايل سات والقمر الأوروبي هوت بيرد، يمكن تنزيل هذه القناة ومشاهدة أفضل البرامج، مثل برامج الرياضة والاقتصاد والحوارات ضمن كتالوج منوع، تتميز قناة الكويت بالتطوير فيما يخص المحتوى وتجدده، مع أفضل المذيعين اللبقين والمؤثرين على الشاشة وهو ما ينعكس على قبول القناة والإعجاب بها.

تحديث تلفزيون دولة الكويت

مع مطلع عام 2022 قامت الكويت الفضائية بتحديث باقة تردداتها، وهو أمر مهم في مواكبة الحداثة وتحسين الجودة، لذا ستكون انطلاقة القناة بالترددات الجديدة أكثر استقرارا في ما يتعلق بالإشارة وقوتها، وبالتالي- الحصول على بث تلفزيوني متطور باستخدام تقنيات HD المتقدمة وكذلك الإبقاء على صيغة sd الأقل جودة لتعمل على الأجهزة العادية.

ما هو تلفزيون الكويت

صمم تلفزيون دولة الكويت لتلبية احتياجات المحتوى للمشاهدين، ومحطة تلفزيونية لإذاعة الشؤون الرسمية مثل المنتديات والمؤتمرات وخطابات الأميرية. في عام 1961، بدأ اول بث خاص بتلفزيون الكويت، من التأسيس الأول، وقد وفر برامج حصرية منذ ذلك الوقت حتى قطع مشوار في التألق والوصول لذوق الجماهير متبنياً برامج ذاتية ومحتويات مختلفة في تحقيق هذا الإنجاز!.

تخدم القناة كل الفئات العمرية وهو ما ينعكس على المحتوى المتوفر من برامج تثقيف وبرامج تعليمية واجتماعية وبرامج أطفال، ويتم توفير قناة الكويت مباشر الأولى الخاص بالقناة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الإعلام، وفي السطور التالية يمكنك البحث عن تردد قناة الكويت 2021 على القمر المناسب مثل بدر سات وقمر هوت بيرد للتمتع بمشاهدة القناة بجودة مختلفة.

تردد تلفزيون الكويت على القمر الأوروبي هوت بيرد 2022

يمكن ضبط تردد قناة الكويت التالي لإستقبال بث القناة عبر القمر الصناعي الهوت بيرد 13 شرقاً.

إسم القناة الفضائية KTV 1

معدل ترميز 29700

التردد 12399

استقطاب أفقي

ننتقل الآن للتردد الثاني على القمر العربي بدر4- 26 شرقاً

تردد قناة الكويت الفضائية على عرب سات

إسم القناة الفضائية KTV 1

معدل ترميز 27500

التردد 11054

استقطاب عمودي

الآن نعرج إلى التردد الثالث على القمر المصري نايل سات- غرباً.

تردد قناة الكويت الفضائية الأولى

إسم القناة الفضائية KTV 1

معدل ترميز 27500

التردد 12523

استقطاب أفقي

يمكن ضبط جميع الترددات السابقة التي تخص قناة تلفزيون الكويت القناة الأولى مع ملاحظة ان معدل الخطأ لهذه الترددات هو 2/3.