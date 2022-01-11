شحن شدات ببجي موبايل 2022 في 6 دقائق فقط 1500 شدة

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طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2022 بطريقة صحيحة ومضمون، طريقة شحن شدات ببجي يلجأ إليها العديد من عشاق اللعبة القتالية الأشهر عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها، حيث أن الوصول إلى الموقع الرسمي يتيح للاعب الحصول على الشدات بطريقة آمنة وسريعة، دون التعرض إلى قراصنة الإنترنت، حيث تحتل الشدات مكانة كبيرة في اللعبة، بواسطتها يتخطى اللاعب مراحل اللعبة.
شحن شدات ببجي موبايل 2022
يستطيع اللاعبين شحن شدات ببجي بسهولة تامة من خلال الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي، ثم يستطيع اللاعب الاستمتاع بجميع الهدايا المقدمة من الموقع بمناسبة شحن الشدات، من أشهر الهدايا التي يقدمها الموقع هي سلاح إن فور الشهير، بالإضافة إلى سلاح إيه كي إم، هذا بالإضافة إلى الكثير من الأسلحة الرائعة، والمزيد من الألعاب المجانية، كما يتيح الموقع أيضاً الكثير من الهدايا الأخرى القيمة، التي يكفلها الموقع عقب شحن الشدات.
خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2022
يستطيع كل من يرغب في شحن شدات ببجي بطريقة سليمة آمنة اللجوء إلى الموقع الرسمي لشحن الشدات واتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلكترونياً إلى الموقع الرسمي لشحن الشدات midas buy.
- عقب ذلك يقوم اللاعب بإنشاء حساب جديد، أو تسجيل الدخول إلى الموقع عند توافر حساب اللاعب داخل الموقع.
- اختيار البند المدون عليه شراء والتقى عليه، يحق للاعب الاستمتاع بكافة الخدمات الذي يتيحها الموقع للاعبين.
- تستطيع عقب ذلك إدخال المعرف الخاص باللاعب أو استبداله بالآي دي بهدف شراء الشدات.
- تحديد الدولة التابع لها اللاعب.
- اختيار طريقة الدفع المناسبة، لشراء الشدات بسهولة.
- إدخال رقم الهاتف الخاص باللاعب، ثم الضغط على متابعة.
- سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف الخاص باللاعب تحتوي على الكود الخاص به، يتم إدخال ذلك الرقم في الخانة الخاصة برقم التحقق.
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