اعرف الآن! موعد إطلاق تحديث لعبة ببجي 1.6 الأصدار الجديد لعام 2022

تحديث لعبة ببجي 1.6 من أكثر المواضيع التي يبحث عنها العديد من الأشخاص في الآونة الأخيرة، حيث أنه يعتبر من أفضل التحديثات التي تم إصدارها في عالم الألعاب القتالية، وقد حظي هذا التحديث بشهرة كبيرة على مستوى العالم حتى وقتنا هذا، وقد ارتفعت شهرته منذ أن قامت الشركة المطورة لتلك اللعبة بالإعلان عن اقتراب موعد إطلاقها، كما أن اللعبة قد اكتسبت شهرة كبيرة بين كل اللاعبين على مستوى العالم، حيث ينضم لها ملايين الأشخاص من كل جنسيات العالم، ولهذا البحث عن التحديث في ارتفاع كبير، وسوف نقوم بذكر موعد تحديث لعبة ببجي 1.6 في السطور التالية.

تحديث لعبة ببجي 1.6

منذ أن تم الإعلان عن تحديث لعبة ببجي 1.6 بإرسال تلك الرسالة “أيها اللاعبين الكرام عليكم بتجهيز أنفسكم، فلقد حان موعد المقاومة! فتحديثنا القادم PUBG Mobile 1.6 سيتم صدوره بشكل رسمي في اليوم الموافق 14 سبتمبر لعام 2021 في تمام الساعة 5:30، وعليكم معرفة أيضًا أن Yarilo”” سيهبط قريبًا بخريطة “Erangel”!، وباتت محركات بحث جوجل في تزايد مستمر، وأصبح الكثير من الأشخاص يرغبون في تحديثها، ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم صدور هذا التحديث، ومن المقرر أن يتم إصداره في وقت قريب جدًا، وتعتبر لعبة ببجي موبايل عبارة عن ساحة قتالية يتم دخول أكثر من لاعب، ويظل الأقوى في المرحلة الأخيرة ويفوز، ومن أبرز مميزات تلك اللعبة هي التحديثات المستمرة الرائعة التي يقوم بها مطور اللعبة.

تفاصيل التحديث الأخير للعبة ببجي موبايل

اعتاد مطوري لعبة ببجي موبايل على القيام بإصدار تحديث كل حوالي أسبوعين، وتبعًا لتلك الرسالة الرسمية التي تم إطلاقها من قبل الشركة المنتجة للعبة ببجي موبايل، فعند صدور تحديث لعبة ببجي 1.6 سوف يتمكن اللاعبين من تحميل هذا التحديث مباشرة، وسوف يتم كملف منفصل من دون القيام بإعادة تحميل تلك اللعبة، والجدير بالذكر أن لعبة ببجي موبايل تعتبر من أبرز ألعاب الرويال باتل التي تحظى بالكثير من المتابعين والمحبين من شتى قاع العالم بكل الجنسيات، كما أنها تشغل أوقات اللاعب بنسبة كبيرة ولا يمكنهم أن يستغنوا عنها بشكل تام.