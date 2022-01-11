شيفروليه تحول Silverado لواحدة من أقوى وأجمل السيارات الكهربائية

كشفت شيفروليه في معرض CES 2022 عن نسختها الجديدة من Silverado التي صممتها لتكون من بين أجمل وأقوى مركبات البيك آب الحديثة.

وحصلت المركبة الجديدة على تصميم أكثر عصرية وشكل مختلف كليا عن سيارات Silverado السابقة، إذ جاء هيكلها أكثر انسيابية وزودت بمصابيح وكشافات ضباب مميزة جدا تعمل بتقنيات LED، كما أحيطت ممتصات الصدمات وإطارات العجلات فيها بإطارات من البلاستيك والفايبر لحمايتها من الصدمات وعوامل الرطوبة.

وحصلت مقصورة المركبة على شاشتين لمسيتين كبيرتين تتوضعان واحدة خلف الأخرى، شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وأخرى أكبر حجما يمكن من خلالها التحكم بمعظم تقنيات المركبة.

وزودت شيفروليه Silverado EV أيضا بأحدث تقنيات الأمان التي تتحكم بالفرامل تلقائيا في حالات الطوارئ، إضافة إلى كاميرات ترصد محيط هيكلها بالكامل، وحساسات للضوء والمطر، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

وتأتي النسخة الأساسية من هذه المركبة بمنظومتي دفع خلفي ورباعي، ومحركين كهربائيين قادرين على توليد عزم يعادل 517 حصانا يؤمنان لها ما يضاهي تسارع أحدث السيارات الرياضية.