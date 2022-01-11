فولكس فاجن تستهدف مضاعفة مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الصين خلال 2022

قالت شركة فولكس فاجن Volkswagen، إنها ستعمل على مضاعفة مبيعاتها من السيارات الكهربائية ذات بطاريات ID الخاصة في الصين هذا العام وتهدف إلى تحقيق أداء أفضل، لكن قد يتعثر الأمر بسبب نقص الرقائق الإلكترونية.

سلسلة بطاريات ID، التي تنتجها فولكس فاجن في مشاريعها الصينية المشتركة مع SAIC Motor ومجموعة FAW، هي العمود الفقري لطموحات السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم.

باعت شركة صناعة السيارات الألمانية 70625 من سياراتها الكهربائية ذات بطاريات ID في الصين العام الماضي، وفقدت هدفها المتمثل في بيع 80.000 إلى 100.000 سيارة، بسبب تأثر الإنتاج بجائحة كورونا بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالرقائق الإلكترونية.

قال ستيفان ولينشتاين، رئيس فولكس فاجن في الصين، في تصريحات صحفية في بكين أن الشركة لا تزال ترغب في مضاعفة خطتها الأصلية ولكن هذا الهدف لا يتم دعمه حاليًا من خلال إمدادات الرقائق الإلكترونية في الوقت الحالي، مضيفًا أنه في حالة تأمين الرقائق ستتمكن الشركة من مضاعفة المبيعات بشكل فعلي.

وذكر ولينشتاين، إن مجموعة فولكس فاجن، التي تمتلك علامات تجارية أخرى مثل أودي ولامبورجيني وبورش، باعت 3.3 مليون سيارة في الصين العام الماضي، بانخفاض 14%، وتهدف الشركة إلى زيادة هذا الرقم بنحو 15% أو ما يقرب من 500 ألف مركبة هذا العام، على الرغم من أنه قال إن هذا يعتمد على حالة توريد الرقائق.

أدى نقص الرقائق الإلكترونية، المستخدمة في كل شيء من مستشعرات الفرامل إلى التوجيه المعزز وأنظمة الترفيه، إلى قيام شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم بخفض أو تعليق الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة وسط طلب قوي من المستهلكين.

في الوقت الذي يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية في الصين نموًا قويًا للغاية، تخلف معظم صانعي السيارات الأجانب عن نظرائهم الصينيين في تصميم سيارات ذكية جذابة، حيث تهيمن العلامات التجارية الصينية على السوق، بقيادة BYD وWuling - وهي جزء من مجموعة GM ولكن علامة تجارية محلية. بينما تحتل Tesla المرتبة الثالثة، فهي العلامة التجارية الأجنبية الوحيدة من بين أفضل 10.

قال بيل روسو، رئيس شركة Automobility في شنغهاي: أنت لا ترى فولكس فاجن، لقد تأخر لاعبون مثل فولكس فاجن وجنرال موتورز وتويوتا كثيرًا في سباق السيارات الكهربائية الذكية في الصين.

وذكر روسو، أن حوالي 15% من جميع إجمالي المركبات التي تم شراؤها في الصين العام الماضي حتى نوفمبر كانت إما سيارات كهربائية تعمل بالبطاريات أو سيارات هجينة كهربائية، وفي نوفمبر وحده، شكلت مبيعات السيارات الكهربائية 21% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب في الصين