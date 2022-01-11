نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت Grand Theft Auto الجديدة أحدث نسخة 2022 GTA San Andreas للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت Grand Theft Auto أحدث إصدار لعام 2022 اللعبة الشهيرة ويتم البحث عنها بشكل كبير . وذلك لأن النسخة الجديدة GTA IV: San Andreas تتمتع بالكثير من الإضافات الحديثة عليها . كما أن نسخة Grand Theft Auto: San Andreas تم تطويرها للعمل بشكل أفضل علي أجهزة الأند رويد والتي تعمل بنظام ويندوز . كذلك بجانب أن GTA San Andreas للاندرويد وصل عدد تثبيتها علي الهواتف حتي الآن إلي رقم 3,222,997 . وذلك ما جعل شهرة النسخة الرائعة grand theft auto v5 سان أندرياس البحث عنها أكبر من أي نسخة أخري من لعبة GTA V للاندرويد . ومن خلال السطور القادمة نتعرف علي المزيد في تثبيت ومتطلبات ومواصفات لعبة Grand Theft Auto علي كافة أنواع الهواتف .

تثبيت Grand Theft Auto أحدث إصدار من شركة ROCKSTAR

في تثبيت GTA IV: San Andreas الجديدة يعود البطل كارل جونسون . في هذه النسخة بعد أن كان قد أبتعد عن أي أعمال إجرامية . ولكن بعد أن عاني في الحياة بسبب مقتل والدته ويعود في Grand Theft Auto سان أندرياس . وذلك لكي ما يبحث عن السبب الرئيسي في اللغز المحير في مقتل والدته . كما أن في نسخة grand theft auto v5 الجديدة تعاون كارل شخصيات جديدة تم أضافتها في جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . ومعاونتهم تأتي أيضاً في نفس السبب الذي يسعى له كارل كما أن نسخة grand theft auto:san andreas pc بجانب هواتف أند رويد . تم إضافة خريطة هي الأكبر علي الإطلاق في كافة نسخ لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . وذلك لكي ما يكون اللعب في Grand Theft Auto: San Andreas أكثر متعة بمغامرات عديدة .

التعرف علي متطلبات أجهزة الكمبيوتر وتثبيت GTA San Andreas

تختلف متطلبات أجهزة الكمبيوتر في تثبيت GTA San Andreas للاندرويد . عن المتطلبات الخاصة بتثبيت لعبة Grand Theft Auto علي هواتف أند رويد . ونتعرف علي المتطلبات الخاصة بتثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس علي الكمبيوتر كالتالي

يجب أن يتم تثبيت محاكي أند رويد علي الكمبيوتر وهو برنامج BLUESTACKS . كما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بإضافة برنامج HAPPYMOD . عبر برنامج HAPPYMOD يتم الضغط علي زر تثبيت وهو بالشريط الجانبي من الصفحة الرئيسية . كذلك تثبيت GTA APK سان أندرياس بعد الخطوة السابقة يتم فتح صفحة جديدة يتم أكمال عملية التثبيت من خلالها . يتم أختيار ملف تثبيت APK وتبدأ عملية تثبيت Grand Theft Auto علي الكمبيوتر . بعد انتهاء التثبيت يتم فك ملف APK المضغوط لكي ما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو 5 . تلك الخطوات يتم اتباعها من خلال متجر HAPPYMOD .

تثبيت grand theft auto v5 من متاجر جوجل بلاي و أبل ستور ومتجر APP STORE

من خلال المتاجر المشار لها يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas . علي هاتفك ويتم ذلك من خلال التالي :-

أول خطوة في تثبيت GTA San Andreas يتم تسجيل دخولك علي متجر من المتاجر المشار لها وفقاً لنوعية هاتفك .

يتم تسجيل دخولك علي متجر من المتاجر المشار لها وفقاً لنوعية هاتفك . كذلك بجانب التسجيل في مربع البحث اسم GTA San Andreas للاندرويد .

. كما يجب عليك تحديد قيمة السعر الخاص في لعبة Grand Theft Auto من قائمة الأسعار .

من قائمة الأسعار . قائمة الطرق المتاحة لدفع ثمن لعبة GTA V سان أندرياس يتم تحديد طريقة منهم حسب رغبتك .

أيضاً السعر في grand theft auto:san andreas pc يختلف عن سعر هواتف أند رويد .

يختلف عن سعر هواتف أند رويد . بعد الخطوات السابقة يجب أن يتم الضغط علي زر تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .

عملية تثبيت نسخة Grand Theft Auto ببضع دقائق وبعدها يمكن ربط جراند 5 بحسابك في فيس بوك .

ببضع دقائق وبعدها يمكن ربط جراند 5 بحسابك في فيس بوك . لعبة Grand Theft Auto: Vice city وأيضاً لعبة GTA Liberty City Stories يتبع معهما نفس الخطوات .

ما هي المتطلبات لعملية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد

متطلبات جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس تختلف عن نسخة GTA V Liberty Stories . ولكي ما يتم تثبيت GTA IV: San Andreas علي الهواتف ذلك عبر المتطلبات التالية :-

Grand Theft Auto سان أندرياس تتطلب توفير مساحة في جوالك بمقدار 2GB . كما أن لعبة grand theft auto v5 تتطلب معالج بالهاتف بتقنية ثماني النواة . كذلك يجب أن يكون المعالج الموجود بجوالك بتقنية SNAPDRAGON 865 . الذاكرة العشوائية بالهاتف لتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas يجب أن تكون فارغة بمساحة 2GB . نظام تشغيل الهاتف يجب أن يكون نظام أند رويد 11 لكي ما تعمل GTA San Andreas بشكل جيد . كما النظام الخاص بالتشغيل لهواتف أيفون يجب أن يكون نظام IOS 14 . أما فيما يخص الذاكرة العشوائية لتثبيت GTA San Andreas للاندرويد بهواتف أيفون . تكون فارغة بمقدار 4GB .

ما يجب توافره علي هواتف أند رويد لتثبيت نسخة Grand Theft Auto: Vice city

متطلبات Grand Theft Auto: Vice city وتثبيتها علي هواتف أند رويد . لا تختلف كثيراً عن متطلبات لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس . ونتعرف علي تفاصيل متطلبات تثبيت GTA V Vice city كالآتي :-

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد فايس سيتي بتوفير مساحة فارغة بهاتفك بقدر 2GB .

كما أن Grand Theft Auto فايس سيتي تتطلب معالج هاتف رباعي النواة .

فايس سيتي تتطلب معالج هاتف رباعي النواة . كذلك بجانب أن لعبة grand theft auto v5 يتم تثبيتها علي هاتفك بمعالج سناب دراجون 720G .

يتم تثبيتها علي هاتفك بمعالج سناب دراجون 720G . تتطلب نسخة Grand Theft Auto: Vice city معالج هاتفك يكون متوسطاً وليس بتقنية عالية .

معالج هاتفك يكون متوسطاً وليس بتقنية عالية . توفير ذاكرة عشوائية فارغة بقدر 2GB لكي ما يتم تثبيت GTA APK فايس سيتي .

كما يجب أن يكون نظام التشغيل في هاتفك نظام أند رويد 9.0.1 لتثبيت لعبة Grand Theft Auto فايس سيتي .

تثبيت Grand Theft Auto للنسخة الأحدث وإصدار 2022 يتم تثبيتها علي هواتف أند رويد . وفقاً للمتطلبات التي تم عرضها وأيضاً بجانب توفير تلك المتطلبات في هواتف أند رويد . لكي ما تنجح عملية تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .