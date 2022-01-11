علوم وتكنولوجيا

تثبيت Grand Theft Auto الجديدة أحدث نسخة 2022 GTA San Andreas للاندرويد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت Grand Theft Auto الجديدة أحدث نسخة 2022 GTA San Andreas للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت Grand Theft Auto أحدث إصدار لعام 2022 اللعبة الشهيرة ويتم البحث عنها بشكل كبير . وذلك لأن النسخة الجديدة GTA IV: San Andreas تتمتع بالكثير من الإضافات الحديثة عليها . كما أن نسخة Grand Theft Auto: San Andreas تم تطويرها للعمل بشكل أفضل علي أجهزة الأند رويد والتي تعمل بنظام ويندوز . كذلك بجانب أن GTA San Andreas للاندرويد وصل عدد تثبيتها علي الهواتف حتي الآن إلي رقم 3,222,997 . وذلك ما جعل شهرة النسخة الرائعة grand theft auto v5 سان أندرياس البحث عنها أكبر من أي نسخة أخري من لعبة GTA V للاندرويد . ومن خلال السطور القادمة نتعرف علي المزيد في تثبيت ومتطلبات ومواصفات لعبة Grand Theft Auto علي كافة أنواع الهواتف .

تثبيت Grand Theft Auto
GTA Liberty City Stories

تثبيت Grand Theft Auto أحدث إصدار من شركة ROCKSTAR

في تثبيت GTA IV: San Andreas الجديدة يعود البطل كارل جونسون . في هذه النسخة بعد أن كان قد أبتعد عن أي أعمال إجرامية . ولكن بعد أن عاني في الحياة بسبب مقتل والدته ويعود في Grand Theft Auto سان أندرياس . وذلك لكي ما يبحث عن السبب الرئيسي في اللغز المحير في مقتل والدته . كما أن في نسخة grand theft auto v5 الجديدة تعاون كارل شخصيات جديدة تم أضافتها في جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . ومعاونتهم تأتي أيضاً في نفس السبب الذي يسعى له كارل كما أن نسخة grand theft auto:san andreas pc بجانب هواتف أند رويد . تم إضافة خريطة هي الأكبر علي الإطلاق في كافة نسخ لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . وذلك لكي ما يكون اللعب في Grand Theft Auto: San Andreas أكثر متعة بمغامرات عديدة .

التعرف علي متطلبات أجهزة الكمبيوتر وتثبيت GTA San Andreas

تختلف متطلبات أجهزة الكمبيوتر في تثبيت GTA San Andreas للاندرويد . عن المتطلبات الخاصة بتثبيت لعبة Grand Theft Auto علي هواتف أند رويد . ونتعرف علي المتطلبات الخاصة بتثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس علي الكمبيوتر كالتالي

  1. يجب أن يتم تثبيت محاكي أند رويد علي الكمبيوتر وهو برنامج BLUESTACKS .
  2. كما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس بإضافة برنامج HAPPYMOD .
  3. عبر برنامج HAPPYMOD يتم الضغط علي زر تثبيت وهو بالشريط الجانبي من الصفحة الرئيسية .
  4. كذلك تثبيت GTA APK سان أندرياس بعد الخطوة السابقة يتم فتح صفحة جديدة يتم أكمال عملية التثبيت من خلالها .
  5. يتم أختيار ملف تثبيت APK وتبدأ عملية تثبيت Grand Theft Auto علي الكمبيوتر .
  6. بعد انتهاء التثبيت يتم فك ملف APK المضغوط لكي ما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو 5 .
  7. تلك الخطوات يتم اتباعها من خلال متجر HAPPYMOD .

تثبيت grand theft auto v5 من متاجر جوجل بلاي و أبل ستور ومتجر APP STORE

من خلال المتاجر المشار لها يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas . علي هاتفك ويتم ذلك من خلال التالي :-

  • أول خطوة في تثبيت GTA San Andreas يتم تسجيل دخولك علي متجر من المتاجر المشار لها وفقاً لنوعية هاتفك .
  • كذلك بجانب التسجيل في مربع البحث اسم GTA San Andreas للاندرويد .
  • كما يجب عليك تحديد قيمة السعر الخاص في لعبة Grand Theft Auto من قائمة الأسعار .
  • قائمة الطرق المتاحة لدفع ثمن لعبة GTA V سان أندرياس يتم تحديد طريقة منهم حسب رغبتك .
  • أيضاً السعر في grand theft auto:san andreas pc يختلف عن سعر هواتف أند رويد .
  • بعد الخطوات السابقة يجب أن يتم الضغط علي زر تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .
  • عملية تثبيت نسخة Grand Theft Auto ببضع دقائق وبعدها يمكن ربط جراند 5 بحسابك في فيس بوك .
  • لعبة Grand Theft Auto: Vice city وأيضاً لعبة GTA Liberty City Stories يتبع معهما نفس الخطوات .

ما هي المتطلبات لعملية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد

متطلبات جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس تختلف عن نسخة GTA V Liberty Stories . ولكي ما يتم تثبيت GTA IV: San Andreas علي الهواتف ذلك عبر المتطلبات التالية :-

  1. Grand Theft Auto سان أندرياس تتطلب توفير مساحة في جوالك بمقدار 2GB .
  2. كما أن لعبة grand theft auto v5 تتطلب معالج بالهاتف بتقنية ثماني النواة .
  3. كذلك يجب أن يكون المعالج الموجود بجوالك بتقنية SNAPDRAGON 865 .
  4. الذاكرة العشوائية بالهاتف لتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas يجب أن تكون فارغة بمساحة 2GB .
  5. نظام تشغيل الهاتف يجب أن يكون نظام أند رويد 11 لكي ما تعمل GTA San Andreas بشكل جيد .
  6. كما النظام الخاص بالتشغيل لهواتف أيفون يجب أن يكون نظام IOS 14 .
  7. أما فيما يخص الذاكرة العشوائية لتثبيت GTA San Andreas للاندرويد بهواتف أيفون . تكون فارغة بمقدار 4GB .

ما يجب توافره علي هواتف أند رويد لتثبيت نسخة Grand Theft Auto: Vice city

متطلبات Grand Theft Auto: Vice city وتثبيتها علي هواتف أند رويد . لا تختلف كثيراً عن متطلبات لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس . ونتعرف علي تفاصيل متطلبات تثبيت GTA V Vice city كالآتي :-

  • تثبيت لعبة GTA V للاندرويد فايس سيتي بتوفير مساحة فارغة بهاتفك بقدر 2GB .
  • كما أن Grand Theft Auto فايس سيتي تتطلب معالج هاتف رباعي النواة .
  • كذلك بجانب أن لعبة grand theft auto v5 يتم تثبيتها علي هاتفك بمعالج سناب دراجون 720G .
  • تتطلب نسخة Grand Theft Auto: Vice city معالج هاتفك يكون متوسطاً وليس بتقنية عالية .
  • توفير ذاكرة عشوائية فارغة بقدر 2GB لكي ما يتم تثبيت GTA APK فايس سيتي .
  • كما يجب أن يكون نظام التشغيل في هاتفك نظام أند رويد 9.0.1 لتثبيت لعبة Grand Theft Auto فايس سيتي .

تثبيت Grand Theft Auto للنسخة الأحدث وإصدار 2022 يتم تثبيتها علي هواتف أند رويد . وفقاً للمتطلبات التي تم عرضها وأيضاً بجانب توفير تلك المتطلبات في هواتف أند رويد . لكي ما تنجح عملية تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا