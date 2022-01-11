قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا اليوم على النايل سات كأس الأمم الأفريقية

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عمر شويل - جدة قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا اليوم على النايل سات، لذا لا حاجة الاشتراك في مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية الحاصلة على حق الملكية الأول في مشاهدة بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، أصبح من اليسير على أي مشاهد من قارة أفريقيا أو من آسيا مشاهدة كافة مباريات البطولة الأفريقية 2022، والتي يشارك فيها 24 دولة للمرة الثانية على التوالي وبعد أن قرر الاتحاد الإفريقي زيادة عدد الدول المشاركة في البطولة من 16 فريق إلي 24.

قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا اليوم على النايل سات

تعد أبرز الدول التي تمكنت من الحصول على حق المشاهدة للبطولة مجاناً هي الجزائر والتي أعلنت بث ما يقارب 10 مباريات من البطولة بشكل مجاني على تردد قناة الجزائرية الأولى، يأتي بعدها النبأ الليبية، ومن ثم يأتي بعد مجموعة من الدول الأفريقية مثل ساحل العاج، فيما يمكنكم متابعة المباريات على القنوات الفضائية:



قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد 11680، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

تردد قناة RTI 1: يمكنكم استقبال التردد h 11900، معدل الترميز 27500، على القمر الصناعي يوتلسات 9e.

قناة تيلي تشاد: القمر الصناعي نايل سات، التردد 12015، معدل الترميز 27500، أفقي.

تردد قناة يوروسبورت: هوت بيرد، تردد 11090، اتجاه 13 شرقا،

تردد قناة النبأ الليبية 2022

يمكنكم الآن ضبط التردد الجديد لقناة النبأ الليبية عن طريق تنزيل البيانات الجديد كالتالي:

التردد الجديد: 11096.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تشكيل منتخب مصر اليوم

يبدأ منتخب مصر لقاء اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة في مواجهة منتخب نيجيريا في افتتاح مباريات دوري المجموعات للمنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، حيث من المتوقع أن يبدأ المدير الفني كيروش المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى محمد الشناوي.

الدفاع: اكرم توفيق، احمد فتوح، محمود حمدي الونش، احمد حجازي.

خط الوسط: محمد النني، عبد الله السعيد، حمدي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وصلنا لختام شرح قنوات مجانية تنقل مباراة مصر ونيجيريا اليوم على النايل سات.