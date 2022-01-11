طريقة تثبيت نيد فور سبيد Need For speed no limits للموبيل أخر تحديث

نيد فور سبيد هي مجموعة الألعاب الإلكترونية الغنية عن التعريف الهاصة بسباق السيارات ويتم تطوير اللعبة بواسطة ثلاثة من عمالقة الألعاب الإلكترونية هم آية بلاك بوكس وكريتريون جيمز وجوست جيمز ويتم نشرعا عن طريق إلكترونيك آرتس وظهرت اللعبة لأول مرة عام 1994 وبلغ عدد إجزاء سلسلة نيد فور سبيد أكثر من 20 جزء إلي الآن وكانت مخصصة لمنصات بلاي ستيشن وإكس بوكس وآي أو إس وتم تطوير نسخة بعد ذلك مخصصة لهواتف أندرويد تحت أسم Need For Speed No limits في عام ٢٠١٥ واللاعب فيها ليس للسباق فقط بل يمكنة تعديل السيارات من الداخل أو شكل السيارة وسوف نتعرف الآن علي طريقة تثبيت نيد فور سبيد للموبيل وأهم ما يميز اللعبة.

مميزات لعبة Need for Speed

يتوفر في لعبة Need for Speed اللعب بمفردك أو اللعب مع الآخرين من خلال الإنترنت .

كذلك تتميز اللعبة بتعدد الأوضاع حيث تبدأ لعبة need for speed بسباق تحت الأرض وعند الفوز في هذه الجولة يتم الترقي لمستوى آخر، و تندرج هذه الساباقات من السهولة النسبية إلى الصعوبة للتعود على مراحل وأوضاع اللعبة ، وإكتشاف أسرارها حتى الوصول إلى مرحلة الاجتراف .

سلسلة ألعاب لعبة Need for Speed ‏ توفر المزيد من المتعة والإثارة لدى المستخدمين .

تتميز اللعبة بالجرافيك والرسومات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة .

كذلك تتيح للمستخدم إستخدام النيتروجين أثناء السباق لزيادة سرعة السيارة .

تتوفر فى لعبة Need for Speed ‏ العديد من أحدث الماركات العالمية فى السباق من السيارات مثل “سبارو و BMW و ماكلارين وبورش” ، وغيرها من السيارات الفخمة .

يمكنك اللعب مع الآخرين من أصدقائك من جميع أنحاء العالم Online من خلال الإنترنت.

يتوفر في اللعبة أنماط متعددة للعب ومنها النمط القصصى حيث تشمل خمس قصص لـخمس أساليب لعبة مختلفة وهى : Play; Speed, Style, Build, Crew و Outlaw .

طريقة تثبيت نيد فور سبيد للموبيل