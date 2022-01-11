طريقة تحميل فيفا للاندرويد بطريقة صحيحة وسريعة وكيفية التعامل مع اللعبة، طريقة تثبيت لعبة فيفا للاندرويد هي من أكثر الموضوعات التي بحث عنها الشباب، حيث أن هذه اللعبة تتميز بالمتعة والتشويق، فهي من الألعاب المشهورة في جميع دول العالم، ويفضلها بكثرة مشجعي كرة القدم من الشباب، فهذه اللعبة تم ابتكارها منذ أكثر من 25 عاما، وعلى مدار تلك السنوات تم تطوير وتحديث تلك اللعبة بشكل متميز وفريد، وكان السبب في تطويرها هو تعلق الأطفال والشباب بممارسة لعبة البلايستيشن، لأن هذه اللعبة هي لعبة تشبه لعبة كرة القدم بشكل كبير.

طريقة تحميل فيفا للاندرويد

تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة المثالية من أجل تثبيت لعبة فيفا لأجهزة الأندرويد، حيث أنها من الألعاب الرياضية وهي لعبة مناسبة لكل مشجعي كرة القدم، ولابد من وجود اتصال بالإنترنت بالهاتف الأندرويد قبل تحميل اللعبة إلى الهاتف المحمول، حيث يتم تنفيذ ما يلي:

الذهاب إلى متجر جوجل بلاي.

ثم يتم كتابة اسم اللعبة في مربع البحث الخاص بمتجر جوجل بلاي.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تثبيت.

ثم يتم كتابة اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكتابة اسم الفريق الذي تود اللعب معه.

ثم يتم تأكيد الطلب.

يمكن ممارسة اللعبة ومشاركتها مع جميع الأصدقاء.

طريقة التعامل مع لعبة فيفا

يمكن استخدام هذه الطريقة من أجل البدء في التعامل مع هذه اللعبة لأول مرة، حيث أنها من الألعاب القديمة التي يفضلها الكثير من الشباب على مدار الأعوام السابقة، حيث يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى اللعبة عن طريق عمل حساب شخصي لكل لاعب، حيث لابد أن يكون الاسم مستعار ومعه كلمة سر، ويمكن ربط الحساب بحساب الفيس بوك أو بحساب جوجل بلاي.