مركز غارينا للشحن الحقيقي 2022 ستحصل علي 20 ألف جوهرة بدون كذب

مركز غارينا للشحن الحقيقي حيث إن الماس في لعبة Garena Free Fire هي موارد ثمينة يمكنك من خلالها شراء جميع عناصر التجميل، وجلود الأسلحة، والشخصيات الخاصة، والمشاركة في الأحداث الخاصة، وشراء تصاريح القتال والنخبة، وما إلى ذلك. يتم شراء الماس بالمال. ولكن ماذا لو نفد منك المال لا تقلق، تابع القراءة وسنعرض لك كيفية سرقة الماس من Free Fire.

مركز غارينا للشحن الحقيقي

كيف الحصول على جواهر في فري فاير، تريد شراء الماس داخل اللعبة من Free Fire لتداولها في المتجر مقابل الشخصيات أو الحيوانات الأليفة أو جلود الأسلحة أو شراء Battle Pass و Elite، والتي تجلب فوائد لا حصر لها. لكن ليس لديك المال لشراء علبة ألماس. لا تقلق، لقد وصلت إلى المكان الصحيح، لأنه في هذا الإصدار الجديد سوف نوضح لك كيفية تعبئة الماس.

طريقة شحن جواهر فري فاير

نقوم بتسجيل الدخول إلى لعبة Free Fire من Garena باستخدام معرفك وكلمة المرور.

في ردهة اللعبة ، نضغط على أيقونة المتجر على الجانب الأيسر من الشاشة.

ثم انقر فوق عرض اليوم في علامة التبويب عادي.

سنرى جميع العروض المتوفرة في متجر الألعاب لـ Free Fire

سنضع الماس فوق الصفقات الثلاث الأولى من اليوم لنرى كيف تبدو الصورة الرمزية الخاصة بنا.

ثم نقوم بتحريك الماوس فوق الأقسام الثلاثة الأولى على الفور وبسرعة. لمدة خمس دقائق.

نعود إلى ردهة اللعبة.

نختار منطقة المجموعة ونتحول إلى وضع الفريق. وهو الخيار الأول.

في حقل رسالة المجموعة نرسل الرمز TRICK “،” (من الماس) “” ، “٪ 100 عشر مرات متتالية.

طريقة شحن فري فاير

استكمالا للخطوات السابقة سنتبع الأتي:

بعد إرسال الرسالة ، نغادر المجموعة ونعود إلى الردهة.

سنبدأ اللعبة على الفور.

عندما بدأت المباراة انتظر حوالي ثلاث دقائق للخروج.

نحن نسجل الخروج من اللعبة. لبدء ذلك مرة أخرى.

بمجرد هبوطنا على خريطة اللعب، نبحث عن برميل أحمر لجعله ينفجر.

نعود إلى ردهة اللعبة ونتحقق من كمية الماس المتاحة.

إذا قمنا بكل الإجراءات المذكورة أعلاه، فسنحصل على مبلغ عشرين ألف ماسة.

ماس فري فاير

يوصى بتنفيذ هذا الإجراء على حساب ثانوي لتجنب حظر الحساب الرئيسي. مع الماس المستلم يمكننا شراء جميع العناصر المتوفرة في متجر الألعاب. يجب أن تدرك أن شركة Garena تراقب حسابات الألعاب لاكتشاف أي سلوك غير منتظم فيها. تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الموضحة هنا على مسؤوليتك الخاصة.