طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت اوتو 5 اخر اصدار للاندرويد والايفون بالطريقة الرسمية

في تلك الأوقات يبحث الأطفال عن ألعاب تسليهم وكذلك الكبار لتخرجهم من ضغوطات الحياة ومشاكلها؛ حيث إن عالم الألعاب عالم آخر يجعلك تنفصل عن الحياة وتعيش في عالم آخر، ومع ذلك يجب الحذر عند اختيار الألعاب لأن هناك ألعاب ضارة و يجب متابعة الطفل جيدًا حيث إن هناك بعض الألعاب لا تناسب هؤلاء الأطفال، وتعد لعبة جراند ثيفت اوتو 5 من ألعاب الفيديو الشهيرة والمحببة لدى الأطفال فهي لعبة قتالية بها الكثير من الإثارة والتحدي ولها جاذبية كبيرة حيث ينجذب لها الكبير والصغير، كما أنها متاحة التحميل على كل الأجهزة؛ لذلك سوف نشرح لكم طريقة تحميلها على الايفون والاندرويد.

لعبة جراند ثيفت اوتو 5

تعد هذه اللعبة من أفضل الألعاب حيث إنها نالت إقبالا كبيرا من الأطفال والكبار فهي تناسب جميع الفئات العمرية وتم إصدار لعبة جراند ثيفت اوتو 5 عام 2013 من قبل شركة روكستار وهي من أكبر الشركات التي تقوم بتصنيع أقوى الألعاب، وتتميز هذه اللعبة بأنها متعددة اللاعبين.

طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت اوتو 5 بالطريقة الرسمية

أولًا طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت اوتو 5 للأندرويد

يجب اتباع تلك الخطوات من أجل نجاح عملية التحميل:

نقوم بفتح متجر بلاي ونقوم بكتابة اسم اللعبة في مربع البحث

نضغط على زر البحث ومن ثم الانتظار

عندما تظهر اللعبة نقوم بالضغط على زر تحميل

عندما تتم عملية التحميل يجب أن نضغط على تثبيت حتى نستطيع فتحها على الجهاز

يجب فتح الفيسبوك لتسجيل الدخول على اللعبة وفتحها بكل سهولة

صارت اللعبة جاهزة لفتحها والاستمتاع بها

ثانيًا طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت اوتو 5 للأيفون