شحن شدات ببجي مضمون 100% والحصول على صندوق الكنز والهدايا

انطلقت عدد من الفعاليات الجديدة في لعبة ببجي موبايل بمشاركة الكثير من اللاعبين، والتي تشهد منافسات قوية ورائعة، من أجل الفوز والوصول إلى المستويات المتقدمة والأعلى، أملاً في الوصول إلى صندوق الكنز والهدايا والجوائز القيمة، في الوقت الذي أتاحت فيه اللعبة الحصول على العديد من الإضافات القوية والجديدة من أسلحة ومعدات ومركبات وفؤوس وسكنات وحزم، وهو ما يتطلب الحصول على الشدات اللازمة لشراء تلك العناصر والمهام، وتتوفر تلك الميزات والإضافات أيضًا في لعبة ببجي نيو ستيت الجديدة.

صندوق الكنز ببجي موبايل

ويتوفر الآن عبر لعبة ببجي موبايل صندوق الكنز الذي يبحث عنه اللاعبين في كل مكان من أجل الوصول إليه والحصول على ما فيه من جوائز وهدايا ومكافآت فورية وسريعة، مع العلم أن هذ الحدث سينطلق خلال أيام ويستمر لمدة أسبوعين، وهو يتطلب الوصول إلى النهائيات الكبرى من قبل اللاعبين المشاركين، سواء بشكل فردي أو في مجموعات مختلفة.

شحن شدات ببجي

أما عن شحن شدات ببجي بشكل سريع ومؤكد، فتتعدد الطرق، فيُمكن الحصول على الشدات التي تساعد اللاعبين على ما يريدون من أسلحة وعناصر ومهام بشكل مجاني، من خلال الجوائز والهدايا التي يحصلون عليها في اللعبة أو الجوائز الأخرى، بينما الوسيلة الأكثر أمانًا ومصداقية للحصول السريع على آلاف الشدات،فيكون من خلال الشحن المدفوع عبر الموقع الرسمي للعبة midasbuy، الذي يتطلب تسجيل الدخول بالاسم والرمز السري، أو تسجيل الدخول من خلال حسابك الرسمي في اللعبة.

وفور تسجيل الدخول لموقع الشحن، عليك اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني، التي ستوقم من خلالها بشراء ما تريد من شدات، على أن تقوم بتسجيل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني، وكذلك رقم معرف اللاعب الآي دي، ثم اختيار عدد الشدات التي تحتاجها للشحن السريع والتلقائي في محفظتك، وفور الضغط على تأكيد أو شراء، سيتم على الفور الموافقة على طلبك واتمام عملية الشحن السريع، وصول آلاف الشدات إلى حسابك، ثم خصم قيمة ما تم شحنه من بطاقتك الإلكترونية.