أفضل طرق لعب فورت نايت على الكمبيوتر والهواتف الذكية بدون تحميل والمتطلبات

تعتبر لعبة فورت نايت من الألعاب الرائعة التي يسعى الكثير من اللاعبين على الدخول في عالمها المثير خلال هذه المرحلة، ويمكنك الآن الدخول إلى عالم تلك اللعبة من خلال الانترنت واللعب دون القيام بالتحميل على الجهاز الخاص بك سواء كمبيوتر أو هاتف ذكي، ولاسيما أنها تقدم العديد من الجوائز الهدايا المجانية لجميع اللاعبين المتميزين فيها والفائزين بالعديد من المستويات خلال هذه الفترة، وسوف نوضح لحضراتكم في هذا المقال الهام متطلبات الدخول إلى عالم اللعبة واللعب فيها مع الأصدقاء دون القيام بالتحميل.

أفضل طرق لعب فورت نايت دون تحميل

حرصت الشركة المالكة للعبة على توفيرها بجميع إصدارتها للعب أونلاين دون التحميل، ومن جانبه أوضح موقع “Gadgets Now”، أن مستخدمي اللعبة يمكنهم الآن اللعب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والهواتف الذكية ووحدات التحكم، حيث يمكنك الدخول على الموقع الرسمي للعبة وممارسة لعبة فورت نايت الرائعة التي تتسم بالتشويق، ويجب على اللاعب أن يظل حياً في اللعبة لأطول مدة ممكنه، حيث أنه بموت اللاعب تنتهي اللعبة وعليه أن يبدأ من جديد، ولكن يجب أن تتوفر بعض المتطلبات الهامة للجهاز والتي منها:

ضرورة أن يعمل جهازك بنظام تشغيل ويندوز 10.

يجب أن تتوافر ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت.

يجب ألا يقل المعالج على الأقل Core i3.

ألا تقل الذاكرة العشوائية عن 4 جيجا بايت رام.

كما يتطلب أيضاً بطاقة الفيديو: Intel HD 4000.

كما يمكن لعب فورت نايت على هواتف أندرويد الحديثة من خلال الدخول على الموقع الرسمي Epicgames.com، ثم تحميل التطبيق الخاص بتلك اللعبة الرائعة من متجر جوجل بلاي، وبعد الانتهاء من عملية التحميل يجب القيم بعملية التثبيت على الهاتف، وخاصة أن تلك اللعبة تمتاز بالشعبية الكبيرة في العديد من دول العالم والوطن العربي، حيث أنها نجحت مؤخراً في جذب الكثير من اللاعبين سواء الكبار أو الصغار أو متوسطي الأعمار، وتقدم اللعبة العديد من المميزات الهامة لجميع اللاعبين واهمها انها من ألعاب الأكشن والمغامرة الجاذبة للجميع، كما أنه تمنح اللاعبين الهدايا عند التخلص من المنافسين والفوز بالمستويات وتخطيها للوصول غلى المستوى الأعلى.