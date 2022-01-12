طريقة تثبيت ببجي موبيل وموعد التحديث 1.8 الموسم الجديد

ببجي موبيل من ألعاب باتل رويال الشهيرة التي تتمتع بشعبية كبيرة جدا في العالم العربي وجميع دول العالم وتعتبر من أشهر ألعاب الاون لاين وتعتمد في الأساس علي روح الفريق حيث يتكون الفريق من أربعة لاعبين يتم أسقاطهم من الطائرة في أرض المعركة ويتوجب عليك جمع المستلزمات من أدوات الاسعاف والدروع لحماية نفسك من الهجمات بسرعة فائقة للدخول في المعركة والفائز في اللعبة هوا الذي يستطيع النجأة حتي النهاية وتسطيع استخدام المركبات والدرجات البخارية في التنقل بين مناطق اللعب والوصول بسرة أكبر وسوف نتعرف الآن علي طريقة تثبيت ببجي موبيل علي الهاتف وعلي موعد التحديث القادم 1.8 التي من المقرر أنطلاقة قريبا.

موعد تحديث ببجي موبيل 1.8

تم الأعلان عن أن التحديث القادم يحمل أسم “الشتاء” ومن المتوقع أن تبداء عمليات التحديث بداية من تاريخ 20 يتاير 2022 فور أنتهاء الموسم الحالي وسوف نستعرض معكم بعض مميزات التحديث الجديد وقد تحتاج إلي شحن شدات ببجي من أجل الحصول علي مميزات أكتر والحصول علي كثير من الملابس والأدوات الأكثر تميزا والتي تساعدك علي تحقيق الأنتصارات داخل اللعبة.

مميزات التحديث 1.8

جميع الأسلحة مجهزة بمنظار جديد يشبة منظار النقطة الحمراء.

كذلك وضع tdm ويلعب فية فريقين كل فريق مكون من 8 لاعبين.

كذلك اذا تعرض شخص من فريقك للاقصاء في المياة سوف تستطيع السبحة وإنقاذة داخل المياة.

سوف يتوفر مجموعة جديدة من الأسلحة في المتجر وكل ما عليك هوا جمع العملات للحصول عليها.

كذلك تم الإعلان عن مؤثر صوتي جديد تحت أسم رسقوو.

تم الأعلان عن توفر شخصيات جديدة ظاخل التحديث وهم يوجي إيتوري وغوجو ساتورو و كوجيساكي نوفار.

كذلك تم الإعلان عن أنه سيتم حظر عدد كبير من الحسابات التي تستخدم أساليب الغش.

تثبيت ببجي موبيل PUBG MOBILE علي الهاتف