شحن شدات ببجي 2022 عن طريق الأيدي ID حتى 1000 شدة يومياً

شحن شدات ببجي 2022 عن طريق الأيدي حتى 1000 شدة وزيادة هو ما سوف نقوم بتوضيحه خلال هذا المقال، هذا بالإضافة إلى تحديد متوسط الأسعار لهذه الشدات، مع بيان أهم المواقع المجانية التي يمكن من خلالها الحصول عليها بدون أي مقابل مادي وفي نفس الوقت هي مواقع موثوق فيها تمنح العدد المرغوب فيه من الشدات بدون تعرض اللاعب لأي عمليات نصب أو احتيال.

شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي ID



يتم شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي حتى 1000 شدة من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة التي تمكن من الحصول على هذه الشدات، وهذه الخطوات هي التالي:

التوجه إلي ببجي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص باللعبة.

الإلكتروني الخاص باللعبة. تحديد اختيار الزر الخاص بطلب شدات ثم الضغط عليه.

كتابة الأيدي الخاص باللاعب ثم تدوين عدد الشدات المرغوب فيها.

سوف تظهر على الفور كمية هذه الشدات داخل المكان المخصص لها في اللعبة مع إمكانية استخدامها في أي وقت لشراء مختلف الأشياء التي يرغب بها اللاعب.

اسعار شحن شدات ببجي موبايل

سوف نوفر فيما يلي أسعار شحن شدات ببجي زين حسب الكمية المطلوبة منها، وذلك لكل اللاعبين داخل المملكة العربية السعودية مع مراعاة اللاعبين خارجها فرق الأسعار:

يصل ثمن عدد 60 شدة مضاف إليه عدد 3 شدات مجانًا 3.69 ريال سعودي.

أما في حال الرغبة في شراء عدد 300 شدة بالإضافة إلى 40 شدة مجانًا، فيكون السعر هو 17.99 ريال سعودي.

إذا كان عدد الشدات التي يتم شراؤها من 600 شدة، فسوف يتم الحصول على 90 شدة مجانية بسعر 36.99 ريال سعودي.

عندما ترغب في شراء عدد 1.500 شدة سوف تحصل في المقابل على عدد 375 شدة مجانية وبسعر 89.99 ريال سعودي.

كما أنه عند قيام اللاعب بشراء شدات تصل إلى 3000 شدة، يحصل معها على عدد 1000 شدة بالمجان، ويكون سعر هذه الشدات هو 184.99 ريال سعودي.

تبلغ القيمة النقدية المستحقة لعدد 6000 شدة مع ميزة الحصول على عدد 2.400 شدة مجانية معها، 369.99 ريال سعودي.

يتم الاستعانة بمختلف الطرق المتاحة للحصول على شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي نتيجة أهمية هذه الشدات داخل اللعبة ودورها الفعال في تخطي اللاعب مستويات اللعبة بسهولة.