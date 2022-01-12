 طريقة تثبيت لعبة فورت نايت FORTNITE بطريقة رسمية

حازت لعبة فورت نايت على شهرة واسعة على مستوى العالم، حيث إنها تعد لعبة فورت نايت من أشهر ألعاب الفيديو ولديها الكثير من اللاعبين الذين يستخدمونها بشكل يومي والاستمتاع بممارستها ويرغبون بشدة تحقيق الفوز والاستمرار في ممارستها؛ ولكن حزن محبي تلك اللعبة بعد أن تم حذفها من متجرgoogle play الرسمي حيث وجدوا صعوبة في تحميلها وبذلوا جهدهم من أجل تحميلها على أجهزتهم، وسوف نعرض لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على كل الأجهزة وذلك بطريقة رسمية.

طريقة تثبيت لعبة فورت نايت لجهاز الأندرويد بطريقة رسمية

فتح متجر بلاي الخاص بالهاتف

كتابة اسم اللعبة في أيقونة البحث ومن ثَمَّ الضغط على بحث

عند ظهور اللعبة نقوم بالضغط على أيقونة تثبيت اللعبة

ثم نشغل اللعبة ونقوم بالضغط على تثبيت لعبة FORTNITE

يتم تثبيت اللعبة تلقائيا

بعد القيام بتلك الخطوات وذلك بطريقة صحيحة صارت اللعبة جاهزة للتشغيل واللعب

طريقة تثبيت لعبة فورت نايت لجهاز الأيفون بطريقة رسمية

نقوم بفتح تطبيق آب ستور App store

في الركن العلوي نجد مربع الحساب

نقوم باختيار All Purchases الموجود في قسم الحسابات

من أجل الدخول إلى قائمة التطبيقات المحملة سابقًا يجب الذهاب إلى My Purchases

نقوم بكتابة Fortnite في مربع البحث

نضغط على تثبيت ومن ثَمَّ تتم عملية التحميل مرة أخرى

طريقة تثبيت لعبة فورت نايت لجهاز الكمبيوتر بطريقة رسمية