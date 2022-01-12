نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت لعبة فورت نايت FORTNITE بطريقة رسمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة تثبيت لعبة فورت نايت FORTNITE بطريقة رسمية - ثقفني
حازت لعبة فورت نايت على شهرة واسعة على مستوى العالم، حيث إنها تعد لعبة فورت نايت من أشهر ألعاب الفيديو ولديها الكثير من اللاعبين الذين يستخدمونها بشكل يومي والاستمتاع بممارستها ويرغبون بشدة تحقيق الفوز والاستمرار في ممارستها؛ ولكن حزن محبي تلك اللعبة بعد أن تم حذفها من متجرgoogle play الرسمي حيث وجدوا صعوبة في تحميلها وبذلوا جهدهم من أجل تحميلها على أجهزتهم، وسوف نعرض لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على كل الأجهزة وذلك بطريقة رسمية.
طريقة تثبيت لعبة فورت نايت لجهاز الأندرويد بطريقة رسمية
- فتح متجر بلاي الخاص بالهاتف
- كتابة اسم اللعبة في أيقونة البحث ومن ثَمَّ الضغط على بحث
- عند ظهور اللعبة نقوم بالضغط على أيقونة تثبيت اللعبة
- ثم نشغل اللعبة ونقوم بالضغط على تثبيت لعبة FORTNITE
- يتم تثبيت اللعبة تلقائيا
- بعد القيام بتلك الخطوات وذلك بطريقة صحيحة صارت اللعبة جاهزة للتشغيل واللعب
طريقة تثبيت لعبة فورت نايت لجهاز الأيفون بطريقة رسمية
- نقوم بفتح تطبيق آب ستور App store
- في الركن العلوي نجد مربع الحساب
- نقوم باختيار All Purchases الموجود في قسم الحسابات
- من أجل الدخول إلى قائمة التطبيقات المحملة سابقًا يجب الذهاب إلى My Purchases
- نقوم بكتابة Fortnite في مربع البحث
- نضغط على تثبيت ومن ثَمَّ تتم عملية التحميل مرة أخرى
طريقة تثبيت لعبة فورت نايت لجهاز الكمبيوتر بطريقة رسمية
- نقوم بإنشاء حساب على Epic Games
- الدخول على الصفحة الخاصة بلعبة فورت نايت من خلال الحساب الذي تم انشاؤه حديثًا
- نقوم بعملية تثبيت برنامج Epic Games Launcher التابع لنسخة ويندوز
- نقوم بفتح الملف بعد تثبيته وتركيبه على الكمبيوتر
- عندما تظهر رسالة أخذ الإذن منك بإعطاء التطبيق تصريح خاص بالقبام ببعض التغيرات لجهاز الكمبيوتر نقوم بالضغط على زر الموافقة ومن ثَمَّ الضغط على تثبيت
- إدخال البيانات الخاصة بحسابك الجديد
- بعدها تدخل على التطبيق ونقوم بالبحث عن اللعبة ومن ثَمَّ الدخول عليها
- نقوم بالضغط على Get وهو الزر الذي من خلاله نحصل على اللعبة ولونه أصفر موجود أسفل الشاشة
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