خطوات تحميل eFootball Pes أحدث نسخة من لعبة إي فوتبول بمميزات جديدة على الأندرويد

تحميل eFootball Pes للاندرويد ، تعتبر لعبة إي فوتبول أحد الألعاب التي تحتل المراكز الأولى والاكثر تحقيقاً للربح على منصة جوجل بلاي؛ حيث أطلق الشركة المطورة للعبة بيس نسخة متاحة للأندرويد وهو ما يعد خطوة جريئة من الشركة المطورة لها، وقد إكتحت نجاح كبير على المتاجر المختلف حيث وصل إجمالي تحميل eFootball Pes أكثر من 100 مليون وهو رقم ضخم حققته خلال فترة قصيرة، الجدير بالذكر أن لعبة إي فوتبول لا تتضمن لأجهزة الأندرويد فقط وإنما الكمبيوتر وأنظمة تشغيل مختلفة، وقد طورتها وقامت بعمل الدعاية والنشر لها شركة كونامي، وكان تاريخ الإصدار 30 من ديسمبر لعام 2021 أي مع نهاية العام الماضي.

خطوات تحميل eFootball Pes 2022

من المقرر البدء في إطلاق تحديثات خلال الشتاء الجاري والذي سيتضمن العديد من الإضافات الجديدة، مما يجعل اللعب أسهل وأمتع من ذي قبل ومنذ تحول بيس إلى إي فوتبول وهناك العديد من التغييرات المهمة التي حدثت مما عاد بالإيجابية ولا تعد هذه هي اللعبة الأقوى حيث توجد ببجي موبايل PUBG Mobile والتي يصل عدد مستخدميها إلى الملايين يومياً، وفيما يلي نضع خطوات تحميل eFootball Pes 2022 للأندرويد.

الدخول إلى متجر جوجل بلاي أو ٱب ستور.

إدخال كلمة eFootball Pes أو إي فوتبول.

الضغط على زر البحث وسوف تتواجد في قمة القائمة.

اضغط على زر تثبيت وإنتظر بضعة دقائق حتى ينتهي التحميل.

مميزات لعبة eFootball Pes

تقديم لعبة كرة القدم الأصلية والتي تفتقدها العديد من الألعاب الأخرى والتي تتبع إلى مجموعة بيس.

أندية حقيقة وعالمية بالإضافة إلى لاعبين جدد ومتواجدين مع فرقهم بالدوريات المختلفة.

اللعب أونلاين حيث يتم وضع الخطط واللعب مع فرق منافسة سواء مع الأصدقاء أو الغرباء.

تحديثات مستمرة يتم العمل عليها على مدار الأسبوع لتعويض أي أجزاء مفقودة من اللعبة وجعلها أكثر إثارة.

لعبة إي فوتبول eFootball للأندرويد

يجب التأكد من المساحة المتواجدة داخل أجهزة الهاتف التابعة لكم حيث يستحوز تحميل لعبة إي فوتبول على نحو 1.9 جيجا، وهو ما يتطلب مساحة كبرى بالنسبة إلى الهواتف ذو مساحات صغيرة، ويستحسن التنزيل عبر شبكة الواي فاي لمنع حدوث إنقطاع أثناء التحميل كما أن إستهلاك الجيجات من الواي فاي أفضل من شرائح الهاتف.