طريقة تحميل لعبة ببجي الصينية الجديدة 2022 وما هي مميزاتها وعيوبها مقارنةً بالنسخة الأصلية

تتميز لعبة ببجي الصينية بالكثير من المميزات التي تجعلها مختلفة ومميزة وسط باقي النسخ الأخرى، حيث أنها تقدم عروض على جوائز كثيرة أفضل من ببجي موبايل العالمية، فيوجد العديد من تلك النسخ مثل ببجي الفيتنامية وببجي الكورية وببجي العالمية ولكننا سنتحدث في هذا المقال عن طريقة تحميل ببجي الصينية وبعض المعلومات عنها حيث أنها تثير اهتمام الكثيرين من عشاق لعبة ببجي موبايل لما بها من مميزات رائعة ومدهشة لا توجد في غيرها، ولكن يوجد بها بعض المشكلات التي تواجه اللاعبين أثناء تحميلها بسبب صعوبة الحصول عليها، ورغم ذلك ما زالت رائجة حول العالم لأن مميزاتها تكاد تغني عن عيوبها بمراحل، وسنتحدث عن تلك العيوب أيضا في مقالنا بكل التفاصيل.

مميزات ببجي الصينية

تتميز ببجي الصينية بالعديد من المميزات ولكنها أيضا تحتوي على بعض العيوب التي قد تنقص من حماسة لعبها قليلا ولكن سنبدأ بميزاتها:

تقوم ببجي الصينية بتقديم الكثير من العروض والجوائز الجاذبة للاعبين بشكل كبير.

تتيح هذه النسخة التحديثات الجديدة أولا بأول قبل نزولها في النسخة الأصلية العالمية.

كما يميزها أيضا أنه يمكن الحصول عليها بشكل مجاني فلا تحتاج إلى دفع رسوم لتحميلها أو تشغيل برامج الشبكة الوهمية vpn عند تشغيلها.

يمكنك فتح حساب فيها بنفس حسابك الموجود على نسخة أخرى منها.

تتميز بجودة وسرعة لعب مذهلة ليس بها تقطيع مثل بقية النسخ.

عيوب لعبة ببجي الصينية

قد تحتاج لبرنامج vpn فقط عند تثبيتها ولكن بعد التثبيت لن تحتاجه.

لا يمكنك رؤية أصدقائك في النسخ الأخرى بسبب اختلاف مناطق السيرفرات.

ومن أكبر عيوبها أنها يصعب على الكثيرين التعامل معها بسبب أنها متوفرة باللغة الصينية فقط.

طريقة تحميل لعبة ببجي الصينية

تختلف طريقة تحميل تلك اللعبة عن غيرها من الألعاب والنسخ المختلفة لنفس اللعبة لأنها قد لا تتوافر التحديثات لدى البعض عند الحاجة إليها ولكن نقدم لكم الطريقة الرسمية لتحميلها الآن: