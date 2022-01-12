ماين كرافت خطوات تحميل اللعبة على الاندرويد وأبرز المميزات المضافة في minecraft بعد التحديث الجديد نقدمها لكم من خلال هذا المقال على موقعنا ثقفني، حيث أن ماين كرافت من الألعاب التي اشتهرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة وقد استحوذت على إعجاب الكثير من الأشخاص بصورة كبيرة، فاللعبة تعمل على تنمية مستوي التفكير وخلق روح الخيال بصورة كبيرة لدي اللاعبين، وتعمل اللعبة بلغة البرمجة الشهيرة جافا، وتعد هذه اللعبة من الألعاب المثيرة التي تجذب إليها المستخدمين بصورة كبيرة فهي من الألعاب المحببة لدي الأطفال بصورة كبيرة.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت

ماين كرافت من الألعاب التي تتوافق مع العديد من الأجهزة المختلفة، ويمكنك تحميلها على الاندرويد الخاص بك بكل سهولة عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، وتتمثل هذه الخطوات في:-

في البداية قم بالذهاب إلى متصفح الاندرويد الخاص بك وقم بكتابة اسم اللعبة.

وبعدها قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص باللعبة.

وقم بتحميل اللعبة من الموقع الرسمي للعبة.

ومن ثم قم بفتح اللعبة والنقر على إنشاء حساب جديد.

سوف تظهر لك صفحة بها العديد من البيانات المطلوبة منك قم بكتابة البيانات الخاصة بك بكل دقة.

وبهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بتحميل اللعبة على الاندرويد الخاص بك بكل سهولة.

مميزات لعبة ماين كرافت

نالت اللعبة شهرة عالمية كبيرة وذلك نظرا للعديد من المميزات الرائعة التي تمتلكها اللعبة، ومن أبرز المميزات التي تتمتع بها اللعبة:-