اقوي واحلي فلاتر انستجرام التي يستخدمها المشاهير مجانا 100 ٪ مش هتحتاجي موبايل جديد

أفضل فلاتر انستجرام، أفضل فلاتر انستجرام سوف نعرضها حتى يمكن للمستخدمين عمل فلاتر للصور التي يقومون بوضعها على انستجرام، فهي تساعد على خروج الصور بأفضل حالتها، كنا ساعدة منصة إنستجرام على هذا الأمر من خلال وضع فلتر على الموقع يسمح بتعديل في الصور، مما سمح إنستجرام أن يكون في منافسة مع سناب شات في شكل الصور التي تطرح عليه، لهذا سوف نقدم طرق عمل الفلاتر على إنستجرام.

البحث عن فلاتر انستقرام

يجب أن نتعرف أولاً على طريقة تواجد الفلاتر على إنستجرام وهي كالتالي:

قومي بالدخول على رمز الكاميرا، وسوف تظهر شارة على شكل دائرة بيضاء، وتتواجد بجانبها مجموعة من الفلترات التي يمكن استخدامها، ومن أجل البحث عن فلاتر أخرى، قومي بسحبها إلى جهة اليسار حتى تجدي رمز البحث.

يمكن تجربة الفلتر، عن طريق الضغط على رمز Try it في أسفل الصفحة، حتى يمكن تسجيل الفلتر ضمن قائمتك.

أفضل فلاتر انستجرام

تتميز هذه الفلاتر في تحسين الصور على إنستجرام من خلال استخراجها من القائمة كما وضحنا سابقاً، وهذه الفلاتر هي: