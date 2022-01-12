ثبت الآن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة مباراة تونس ومالي بدون تشفير tunisia vs mali في كأس الأمم الأفريقية 2022

القنوات الناقلة مباراة تونس ومالي اليوم في كأس أمم أفريقيا 2022، تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة الأفريقية نحو ملعب ليمبي ستاديوم، والذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخب التونسي ونظيره المنتخب المالي، وتنتظر الجماهير المحبة لنسور قرطاج موعد بداية المواجهة، والتي تنطلق اليوم الأربعاء 12 يناير 2022، حيث يخوض المنتخبان لقاء الجولة الأولى بدور المجموعات ويتواجد منتخب تونس في المجموعة السادسة والأخيرة بكأس الأمم الأفريقية، حيث يطمح تونس في دخول المباراة بكل قوة والظفر بالنقاط الثلاث من أجل التربع على صدارة المجموعة، وفي هذه السطور نقدم لكم القنوات التي تذيع وتعرض هذه المباراة مجانا.

موعد مباراة تونس ومالي كأس أمم أفريقيا 2022

نستعرض لكم موعد اللقاء المنتظر بين منتخب تونس ضد منتحب مالي، حيث يتقبل الفريقين مساء اليوم الأربعاء 12 يناير الجاري، حيث يخوض المنتخبان مواجهة الجولة الأولى على ملعب ليمبي ستاديوم، وبكل تأكيد سيحاول المنتخب المالي فرض سيطرته وتحقيق المفاجأة والتغلب على نظيره نسور قرطاج، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 2.00 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي الساعة الثالثة بتوقيت فلسطين والأردن ومصر، وعند الساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وفي الخامسة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة مباراة تونس ومالي اليوم كأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي، الكثير من عمليات البحث تجرى الآن لمعرفة والحصول على القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم، حيث تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات هذه البطولة، ويمكن مشاهدة المباراة التي تجمع بين المنتخبين على قناة بي ان سبورت ماكس الأولى كما تنقل أيضا على قناة بي إن سبورت ماكس الثانية، وقد أسندت مهمة التعليق إلى المعلق الصوتي عصام الشوالي، أيضا هناك العديد من القنوات الأخرى التي أعلنت عن بث المباراة مجانا بدون تشفير، حيث تعرض على شاشة قناة تونس الوطنية وعبر قناة مالي.

القنوات المفتوحة مباراة تونس كأس أمم أفريقيا اليوم

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