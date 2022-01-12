أفضل ٥ برامج تسجيل المكالمات مجانا 100٪ من اول ثانية دون الحاجة الي مساحه في الهاتف

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عمر شويل - جدة أفضل ٥ برامج لتسجيل المكالمات، أفضل برامج لتسجيل المكالمات يسأل عنها المستخدمين الذي يتلقون عدد من المكالمات الهامة التي يكونوا في حالة استرجاعها وسماعها مرة أخرى، وعلى الرغم من أن هذه البرامج لها عدد من الأضرار بسبب هذه التسجيلات إلا إن هناك من يقوم باستخدامها استخدام صحيح، وسوف نقدم أفضل 5 برامج متوافرة يمكن تحميلها من خلال Google play وهي متوفرة مجاناً.

أفضل ٥ برامج لتسجيل المكالمات

تساعد هذه البرامج في الاحتفاظ بالمكالمات الهامة حتى يمكن الاستماع لها فيما بعد أو الاحتفاظ بذكريات سعيدة تحدث بينك وبين شخص ترغب في سماع صوته وهذه المحادثة فيما بعد، وتوجد 5 برامج لتسجيل المكالمات أثبتت نجاحها.

برنامج تسجيل المكالمات Call Recorder

يتميز هذا البرنامج بعدة مميزات فهو يسمح بتسجيل جميع المكالمات الواردة على هاتفك وكذلك الصادرة، كل هذا بشكل تلقائي مع إمكانية سماع هذه المكالمات في أي وقت كما يمكن الاحتفاظ بها أو مسحها.

برنامج تسجيل المكالمات Boldbeast Call Recorder

هو من البرامج المدفوعة ويصل سعرها إلى 10 دولار تقريباً مما يجعلها خالية من الإعلانات، كما أنه تم إصدار منه نسخة مجانية، ويسمح بحفظ التسجيلات في ملف تختاره بنفسك، حتى لا يسهل الوصول إليها وتكون محفوظة على بطاقة SD Card، كما يمكن مزامنة التسجيلات بشكل تلقائيا على حسابك الإلكتروني.

برنامج تسجيل المكالمات Automatic Call Recorder

يقوم بتسجيل المكالمات تلقائياً كما أنه يتيح لك إمكانية الاحتفاظ بها على SD Card، أو يمكن تجاهلها من خلال استخدام القائمة السوداء والبيضاء.

برنامج تسجيل المكالمات Otter Voice Notes

يتيح إمكانية مشاركة التسجيلات، وكذلك البحث عن هذه التسجيلات من خلال تسميتها والتعديل فيها.

برنامج تسجيل المكالمات Smart Voice Recorder

حاصل على علامة 4.7 في تقييمات Google play، بالإضافة إلى أنه يتيح تعيين التسجيل أو جزء منه كنغمة رنين أو كصوت للمنبه أو الإشعارات.