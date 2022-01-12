طريقة تثبيت Efootball pes 2021 بيس 22 مع أخر تحديثات سوق الانتقالات

Efootball pes 2021 تعتبر لعبة إي فوتبول أو كما تعرف بأسم PES أفضل ألعاب كرة القدم منذ ظهورها الأول عام 1998 علي يد عملاق الألعاب الإلكترونية اليابانية كونامي التي أصدرت 18 جزء من سلسة PES حتي الأن قبل أن تعلن تغير أسم اللعبة رسميا في منتصف العام الماضي وكانت اللعبة في البداية مخصصة لمنصة بلاي ستيشن وتم تطوير اللعبة بعد ذلك لتعمل علي أغلب منصات الألعاب الإلكترونية ثم تطوريها لتعمل علي الهواتف المحمولة بنظامي أندرويد وأي أو أس ومنذ أنطلاقها علي متجر التطبيقات جوجل بلاي نجحت اللعبة في حصد أكثر من مائة مليون عملية تنزيل حتي الأن ونتعرف الأن علي أهم ما يميز إي فوتبول 2021 وطريقة التثبيت لهواتف أندرويد.

أهم مميزات Efootball pes 2021

رسوميات عالية جدا وجرفيك مميز مع الاهتمام بالتفاصيل بشكل كبير مثل شكل اللاعبين والملابس.

تحسين أداء اللاعبين وزيادة واقعية اللعب والحركات.

المنافسة في مباريات عبر الإنترنت ضد لاعبين عشوائيين.

اللعب ضد الأصدقاء أونلاين أو عبر الشبكة المحلية.

العديد من الأحداث المتجددة خلال فترات متنوعة.

إدارة الفريق بالكامل واختيار أفضل تشكيلة ممكنة.

زيادة قوة الفريق عن طريق التعاقد مع لاعبين جدد.

تدريب وتطوير اللاعبين لزيادة قوتهم باستمرار.

دعم التحكم باللاعبين في الملعب بأكثر من أسلوب.

متطلبات تشغيل بيس 21 للأندرويد

يجب أن تكون نسخة الاندرويد أعلي من 5.1.

كذلك يجب توفر معالج رباعي النواة Quad CPU.

ذاكرة الوصول العشوائية (الرامات) حد أدني 3 جيجا بايت لضمان عدم حدوث لأج أثناء اللعب.

يجب توفر مساحة تخزين أكبر من 2 جيجا بايت.

طريقة تنزيل Efootball pes 2021 للأندرويد

في البداية توصيل العاتف بشبكة الأنترنت.

ثم من هاتفك تقوم بفتح متجر التطبيقات جوجل بلاي.

بعد ذلك الضغط علي صندوق البحث في الأعلي وكتابة Efootball pes 2021.

تظهر اللعبة في النتيجة الأولي نقوم بفتحها والضغط علي أيقونة تثبيت.

بعد تثبيت اللعبة نقوم بفتحها وإدخال البيانات المطلوبة لتكون اللعبة جاهزة الأن.

تتوفر عدة أوضاع للعب حيث يمكنك اللعب منفردا أو ضد لأعب عشوائي عن طريق الأنترنت أو اللعب مع أحد أصدقائك أو الدخول إلي أحدي البطولات والمنافسة عليها.