سعر Galaxy A03 core ومواصفاته الهاتف الذي يجمع بين السعر والمواصفات الرائعة

تهتم شركة سامسونج بالاستمرار في إنتاج وطرح أنواع عديدة من هواتفها الذكية، فالشركة تحرص أثناء تصنيع هواتفها أن تجمع بين الإمكانيات العالية وكذلك بتكلفة قليلة، وفي أخر فترة أعلنت شركة سامسونج عن إصدارها هاتف جديد من مجموعة سامسونج وهو Galaxy A03 core، فقد أُصدر هذا النوع في ديسمبر الماضي، والهاتف به مواصفات مميزة بالإضافة إلى سعره القليل، وهذا ما يجعل هذه الشركة مميزة ومتصدرة بين باقي الشركات الأخرى.

مواصفات هاتف Galaxy A03 core الجديد

الهاتف خفيف إلى حد ما فهو يزن حوالي 211 جرام.

الموبايل يدعم أكثر من جيل بداية من الجيل الثاني وحتى الجيل الرابع.

يأتي الهاتف بأبعاد حوالي 2×75.9×9.1 ملم.

الهاتف مصنوع بصورة كاملة من البلاستيك.

قامت شركة Media tec بصنع معالج الموبايل وهو Unisoc SC9863A، والموبايل به نوع مميز من المعالج الرسومي وهو IMG8322، كما أنه يعمل بتكنولوجيا 28 نانو.

الهاتف به ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت ورامات 2 جيجا بايت، بالإضافة إلى إمكانية تزويد المساحة بواسطة كارت ميموري.

الكاميرا الأمامية للهاتف دقتها 5 ميجا بكسل، بينما كاميرا الهاتف الخلفية دقتها 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى إمكانية تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل و دقة 720 بكسل.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

يتوفر الهاتف باللونين الأزرق والأسود كما أنه موجود حاليا بالأسواق.

سعر هاتف سامسونج A03 core

سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية يصل إلى حوالي 390 ريالاً سعودياً.

أما سعر الموبايل في مصر 1650 جنيهاً تقريباً.

وسعره بالدولار حوالي 105 دولار أمريكي.

علبة هاتف Samsung Galaxy A03 core

نجد مع الهاتف إضافات أخرى مثل: