كيفية تحميل لعبة ببجي نيوستيت آخر إصدار للأندرويد والأيفون pubg new steat

أعلنت شركة PUPG STUDIOS مؤخراً عن إطلاق نسخة جديدة من لعبة ببجي الشهيرة وأطلقت عليها ببجي نيوستيت وهي نسخة تختلف كلياً عن سابقتها حيث تمتلك العديد من المميزات الرائعة والجبارة التي تتفوق بها على أي لعبة أخرى من نوعها مثل جودة الجرافيك العالية الواقعية بدرجة كبيرة والخرائط وميادين القتال الجديدة والتأثيرات البصرية والصوتية التي تخطف الأبصار والأذهان فضلاً عن المركبات والأسلحة الجديدة التي تم تزويد اللعبة بها، ولهذا يتساءل العديد من عشاق ألعاب الفيديو عن كيفية تحميل لعبة نيوستيت أخر إصدار للأندرويد والأيفون وهذا ما سنذكره فيما يلي من سطور.

تحميل ببجي نيوستيت على الأندرويد والأيفون

عند الحديث عن لعبة ببجي موبايل يجب أن ندرك أننا أمام أحد أشهر ألعاب الأكشن والرويال باتل في التاريخ حيث استطاعت اللعبة أن تدشن شهرتها العالمية منذ اليوم الأول الذي انطلقت فيه إلى الأسواق وتهافت عليها عشاق ألعاب الفيديو من كل حدب وصوب وقد ساعد على انتشارها مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب حيث يستعرض اللاعبون من مختلف العالم مهاراتهم وقدراتهم وانجازاتهم الفردية ويشاركونها مع متابعيهم الأمر الذي جعل العديد من الأنظار تتجه إليها ويقومون بتحميلها على هواتفهم الذكية، وقد استغلت الشركة المصممة هذه الشهرة الكبيرة وقامت بإصدار نسخة أحدث وأكثر تطوراً تسمى ببجي نيوستيت ويدل اسمها على أنها لعبة جديدة كلياً وليست مجرد نسخة محدثة من ببجي موبايل، وقد تزايدت التساؤلات خلال الأونة الأخيرة عن طريقة تحميلها على الهواتف الذكية وهذا ما نحن في صدد الحديث عنه اليوم.

خطوات تحميل ببجي نيوستيت

أهم ما يميز لعبة ببجي هو إمكانية تشغيلها على العديد من أنظمة التشغيل المختلفة مثل الويندوز والإكس بوكس والأندرويد وأي أو أس، وفيما يلي نقدم لكم طريقة تحميلها على الهواتف الذكية.