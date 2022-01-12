خطوات تحميل Grand Theft Auto V 5 للاندرويد تحديث جاتا 5 الجديد 2022

طريقة تحميل جراند ثفت اوتو 5، تتصدر محركات البحث عن طريقة تحميل Grand Theft Auto V 5 على الهواتف الذكية بنظامي الأندرويد والأيفون كما أن اللعبة متاحة على أجهزة الكمبيوتر والاكس بوكس والبلاى ستيشن لجميع الفئات العمرية للاستمتاع بها وخوض تجربة من الإثارة والمغامرة عن طريق المطاردات بين الشرطة والعصابات إلى جانب التصميم الرائع للعبة حيث تأخذك فى عالم افتراضي ملئ بالمناظر والرسومات الرائعة وجولة فى أجمل المدن، لذلك نستعرض طريقة تحميل جراند ثفت اوتو 5 للاندرويد ومعرفة الشروط اللازمة من أجل تثبيت اللعبة واستخدامها بنجاح.

خطوات تحميل Grand Theft Auto V 5 للاندرويد تحديث 2022

يتم تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5 من خلال الموقع الرسمي للعبة فقط، حيث ينخدع الكثير فى روابط المواقع التي تروج عن نفسها بأنها روابط تحميل اللعبة ولكن هذه المواقع مضللة حيث تلجأ إلى إدخال تغييرات على برمجة اللعبة ويقومون بإطلاقها على أنها التحديث الجديد، كما يروج البعض الأخر إلى أن اللعبة متاحة على متجر جوجل بلاى، ولكن هذا غير صحيح لذلك نستعرض معا الطريقة الرسمية لتحميل جراند ثفت اوتو 5 للاندرويد من خلال الخطوات التالية:

تأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت.

ادخل على متصفح البحث لديك واكتب اسم الموقع الرسمي للعبة وهو “Rock Star Game”.

عند الدخول للموقع الرسمي للعبة قم بتسجيل الدخل عن طريق حسابك عبر البريد الإلكتروني.

من خلال أيقونة بحث قم بإدخال اسم اللعبة ” GTA 5″ للاندرويد.

ادخل على اللعبة واختر إصدار الاندرويد.

قم بدفع قيمة اللعبة إلكترونيا من خلال بطاقة الدفع الائتمانية والتي تقدر بـ 35 ريال سعودي.

اضغط على تثبيت وانتظر حتى يكتمل التحميل، وبعد ذلك يكن بإمكانك تشغيل اللعبة والاستمتاع بها.

انتظر عدة دقائق سوف تجد اللعبة موجودة على الصفحة الرئيسية في هاتفك.

قم بفتح اللعبة والدخول عليها وقم بخوص أولى مبارياتك فيها، كما يمكن مشاركة اللعبة مع الأهل والأصدقاء والأحباب.

متطلبات تشغيل لعبة GTA 5 للاندرويد والايفون التحديث الجديد 2022

سعة تخزينية لا تقل عن 4.5 جيجا بايت.

ذاكرة عشوائية تبلغ 6 جيجا بايت.

أن يكون المعالج ثماني النواة.