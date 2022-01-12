نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل الآن.. تردد قناة النبأ الليبية كأس أمم إفريقيا لمتابعة مباريات الساحرة المستديرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة النبأ الليبية كأس أمم إفريقيا إحدى القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والذي تم افتتاح أُولى مبارايته بين فريقي الكاميرون، و بوركينا فاسو، والتي انتهت بانتصار الكاميرون على منافسه، بهدفين له، من هنا بدأ الجميع في البحث عن القنوات المجانية التي ستنقل بقية المبارايات، وفي الواقع هي عدة قنوات منها القناة الليبية، والتي سنذكر كافة التفاصيل المرتبطة بها بعد قليل، بالإضافة للتحدث عن بعض مميزاتها التي تختص بها.

قناة النبأ الليبية كأس أمم إفريقيا

تميزت هذه القناة عن غيرها، بأنها تعرض كثير من المبارايات الهامة بدقة عالية، وجودة أثناء عرض المباراة، لذلك نجد إقبال كبير من القراء في معرفة تفاصيل تلك القناة، وهي كالآتي:

قناة النبأ الليبية القمر الصناعي/ نايل سات.

التردد/ 11096.

الاستقطاب/ أفقي.

معدل الترميز/ 27500.

قائمة بمباريات الغد

بعد أن تضبط تلفزيونك على قناة النبأ الليبية، سوف تتمكن بكل سهولة من مشاهدة المبارايات القادمة من بطول كأس إفريقيا، والقائمة التالية توضح مباريات الأمس والغد حتى الخميس القادم.

يوم الثلاثاء 11 يناير

منتخب الجزائر ضد سراليون.

فريق نيجيريا ضد الفريق المصري.

السودان ضد فريق غينيا بيساو.

يوم الأربعاء 12 يناير

منتخب تونس ضد مالي.

موريتانيا يواجه غامبيا.

غينيا الاستوائي ضد ساحل العاج.

يوم الخميس 13 يناير

الكاميرون يواجه إثيوبيا.

فريق الرأس الأخضر ضد بوركينا.

يوم الجمعة 14 يناير

السنغال مع غينيا.

فريق مالاوي يواجه زيمبابوي.

المغرب تواجه جزر القمر.

منتخب الغابون ضد غانا.

قنوات أخرى تنقل مباريات كأس أمم إفريقيا مجانًا

تم الإعلان عن قنوات سوف تنقل فعاليات البطولة بالمجان دون تشفير، وهي كثيرة في الواقع، ويمكنك الأختيار من بينها، والقائمة تحتوى القنوات التالية:

القناة الليبية النبأ.

القناة الجزائرية الأولى.

قناة “الرياضية المغربية الأرضية”.

مجموعة قنوات بن سبورت الرياضية.

قناة تيلي تشاد.

قناة فوكس سبورت.

أرينا سبورت.

يورو سبورت.

RTB TV بوركينا فاسو.

كوت دي فوار RTI 1.

تعد قناة النبأ الليبية كأس أمم إفريقيا من أهم القنوات التي تعرض فاعليات هذه البطولة، والتي يتابعها آلاف الأشخاص في الوطن العربي بأكمله، وذكرنا لحضراتكم بعض المباريات التي سوف تقام حتى الجمعة القادمة، بالإضافة لاسماء بعض القنوات الأخرى التي تنقل المباريات بالمجان.