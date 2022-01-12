نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الساحرة المستديرة.. تردد قناة تيلي تشاد لمتابعة مباريات كأس أمم افريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة تيلي تشاد التي تنقل أحداث مباريات كأس الأمم الإفريقية، وهي من القنوات المجانية التي ستبث المبارايات دون اشتراك ولا تشفير، وقد تم افتتاح البطولة أمس، فكانت أولى المبارايات بين الكاميرون ومنافسه بوركينا فاسو، وتم اذاعتها في تمام السادسة حسب توقيت القاهرة، ومن المقرر أن يقوم منتخب مصر بخوض مباراة تخصه في هذه الفاعلية، والجميع ينتظر متحمسًا بقية المبارايات القادمة.

تردد قناة تيلي تشاد

أعلن القائمون على القناة، أنه بات للمشاهدين الآن متابعة مبارايات كأس الأمم الأفريقية، متعهدة لهم بأن الصورة ستكون غاية الوضوح، وعدم وجود تشوش، بالإضافة لإشارة قوية، وجودة عالية.

وفيما يخص تفاصيل تيلي تشاد على القمر الصناعي نايل سات، من حيث التردد ومعدل الترميز وخلافه، سنعرضهم لك جميعًا في الجدول التالي:

تيلي تشاد

Tele Tchad القمر الصناعي/ نايل سات.

التردد/ 12015.

الاستقطاب/ أفقي.

معدل الترميز/ 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد تيلي تشاد على القمر الصناعي نايل m

وإن رغبت في تنزيل القناة على القمر نايل M، فتفاصيلها كالآتي:

التردد: 11602+.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6 /5

آمال المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية

يستعد المنتخب المصري للمشاركة في فعاليات كأس أفريقيا، تحت قيادة المدرب البرتغالي “كارلوس كيروش، وهو يتمتني خوض المباريات بنجاح، ليتمكن من الحصول على اللقب.

ومنتخب مصر من ضمن المجموعة التي تضم منتخب نيجيريا، وغينيا بيساو.

كما يرغب الفريق الفرعوني بالوصول للنهائيات في هذه الفاعلية ومحاولة الحصول على بطولة أفريقيا.

وهو من ناحية أخرى يستعد لخوض التصفيات النهائية لكأس فيصل، أمام فرق قوية مثل: تونس، المغرب نيجيريا، الجزائر.

بينما يتأهب المنتخب الجزائري لخوض المباريات بقيادة مدربه: جمال بلماضي، سعيًا للاحتفاظ باللقب هذا العام أيضًا.

وفي الختام عرضنا لكم تردد قناة تيلي تشاد على الأقمار الصناعية: نايل سات، ونايل M، التي ستنقل المباريات مجانًا، وهناك بعض القنوات الأخرى التي ستقوم بنفس الدور مثل: قنوات بين سبورت، والجميع متشوق لرؤية البطولة خاصةً بعد أن تأجلت العام الماضي بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، والتي أدت لإغلاق العديد من الفاعليات الرياضية وإغلاق الدول تنفيذاً للإجراءات الاحترازية.