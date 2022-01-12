Xiaomi 12 pro سعر ومواصفات هاتف شاومي 12 برو وأبرز المميزات والعيوب

شاومي 12 برو في الفترة الماضية طرحت شركة شاومي هاتفها الذكي الجديد كما أعلنت عن سعر الهاتف الجديد ومميزاته، فتهتم الشركة دائماً بصنع ماهو جديد في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية، فالشركة دائما مهتمة بتصنيع ما يطلبه المشتري وما قد ينول رضاه، فمؤسسة شاومي هي من أكبر الشركات في مصر والتي استطاعت في فترة قليلة تكوين اسم كبير في السوق، واليوم من خلال موقعنا سنستعرض معكم مواصفات وسعر الهاتف الجديد من شاومي.

مواصفات موبايل شاومي 12 برو Xiaomi 12 pro

يأتي الهاتف بالأبعاد التالية: وزن ٢٠ جرام، طول ١٦٣.٦ مم، عرض ٧٤.٦ مم، سمك ٨.٢ مم.

وايضا به معالج رسومات Adreno 730.

كما أنه يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية: كاميرا أساسية ٥٠ ميجا بكسل، وكاميرا بزاوية واسعة حوالي ٥٠ ميجا بكسل، وأخيرا كاميرا التقريب البصري ٥٠ ميجا بكسل أيضاً، بالإضافة إلى عدد ٢ فلاش.

بالاضافة الى ذلك يحتوي على كاميرا أمامية بعدسة حجمها F/2.2، و دقة تصل إلى ٣٢ ميجا بكسل.

شاشته مصنوعة من LTPO AMOLED، بتردد ١٢٠ هيرتز، وبدقة ١٤٤٠×٣٢٠٠ بكسل +2K، وحجمها ٦.٧٣ بوصة ومحمية بزجاج غوريلا Victus، ومجموع بكسلات ٥٢١ بكسل لكل إنش.

الهاتف بنظام تشغيل أندرويد ١٢ و MIUI ١٣.

يتوفر الهاتف بثلاث نسخ: نسخته الأولى بمساحة تخزين داخلية ١٢٨ جيجا بايت و ٨ جيجابايت رامات. النسخة الثانية مساحة تخزين ٢٥٦ جيجا بايت ، و ٨ جيجا رام. الإصدار الثالث مساحة تخزين ٢٥٦ جيجا بايت، ورامات ١٢ جيجا رام.



سعر هاتف Xiaomi 12 pro