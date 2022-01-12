تخفيض نصف الثمن وهدية مجانية بقيمة 1500 ريال عروض اكسترا على الشاشات والجوالات

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عمر شويل - جدة تخفيض نصف الثمن وهدية مجانية بقيمة 1500 ريال عروض اكسترا الكبرى على الشاشات والجوالات، يتوفر سوني تلفزيون 65 بوصة ذكي فائق الوضوح، بسعر 7999 ريال بدلا من 16999 ريال خصم 53%، يمكنك الإستغناء عن الكاش بقسط شهري 383 ريال لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 599 ريال، كما يتوفر سوني تلفزيون 85 بوصة أندرويد فائق الوضوح، بسعر 8499 ريال بدلا من 17999 ريال خصم 53%، يمكنك الإستغناء عن الكاش بقسط شهري 407 ريال لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 999 ريال، تخفيض نصف الثمن وهدية مجانية بقيمة 1500 ريال عروض اكسترا الكبرى على الشاشات والجوالات.

تخفيض نصف الثمن وهدية مجانية بقيمة 1500 ريال

يتوفر إل جي تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي، بسعر 7599 ريال بدلا من 15999 ريال خصم 53%، يمكنك الإستغناء عن الكاش بقسط شهري 364 ريال لمدة ثلاث سنوات مع 2 هدية مجانية بقيمة 1548 ريال، كما يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات سوني تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح، بسعر 7099 ريال بدلا من 14999 ريال خصم 53%، يمكنك الإستغناء عن الكاش بقسط شهري 340 ريال لمدة ثلاث سنوات مع هدية مجانية بقيمة 999 ريال.

عروض اكسترا الكبرى على الجوالات

يتوفر جوال سامسونج جالاكسي S21 سعة 256 جيجا بايت مع تقنية الجيل الخامس 5G بعدة ألوان، بسعر 2799 ريال بدلا من 3549 ريال خصم 22%، يمكنك الإستغناء عن الكاش بقسط شهري 134 ريال لمدة ثلاث سنوات والتوصيل مجاني، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الجوالات جوال سامسونج جالاكسي S20 FE سعة 128 جيجا بايت مع تقنية الجيل الخامس 5G بعدة ألوان، بسعر 1899 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 37%، يمكنك الإستغناء عن الكاش بقسط شهري 91 ريال لمدة ثلاث سنوات و التوصيل مجاني.

يتوفر جوال شاومي ريدمي نوت 10 S لدى اكسترا السعودية سعة 128 جيجا بايت باللون الرمادي، بسعر 799 ريال بدلا من 949 ريال خصم 16%، يمكنك الإستغناء عن الكاش بقسط شهري 39 ريال فقط لمدة ثلاث سنوات والتوصيل مجاني، كما يتوفر جوال هونر 50 يدعم تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجا بايت باللون الأخضر، بسعر 1499 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 32%، يمكنك الإستغناء عن الكاش بقسط شهري 72 ريال لمدة ثلاث سنوات ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات والجوالات.