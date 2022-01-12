اشحن 600 شدة مجانا في ببجي موبايل بطريقة رسمية ومجانية 100%

طريقة شحن 600 شدة مجانا في لعبة ببجي من خلال استبدال كروت حزمة مهرجان طبقة الموسم والتي يتم الحصول عليها بشكل أسبوعي كما يمكن شراء الكارت حيث يساوي سعر الكارت داخل اللعبة 10 شدات UC، وتمكنك هذه الكروت من خوض المباريات التي تمكنك من الفوز بالنقاط كلما حققت “Score” أكبر في المباراة ثم عند اكتمال نقاطك 6000 نقطة يمكن استبدالهم والحصول على 600 شدة UC مجانا، حيث تتوفر ثلاث خطط للاستبدال خطة ال 600 شدة وخطة ال 300 شدة UC والخطة الأولى خطة 100 شدة UC ويمكنك الاحتفاظ بالنقاط حيث لا يوجد صلاحية لها.

شحن شدات ببجي UC مجانا

وللدخول إلى هذه الصفحات وتنفيذ هذه الخطوات يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى صفحة أحدث تجدها يمين شاشتك. ادخل إلى صفحة موصى به. ادخل إلى التقرير الأسبوعي اضغط انطلاق. انزل إلى أسفل الصفحة قم بجمع كل المتاح والاهم هو الكارت المذكور بالأعلى والذي ستجده يحمل شكل G أو الخوذة.

طريقة شحن الشدات المجانية في لعبة ببجي موبايل

ادخل صفحة مباريات. ادخل إلى تحدي إضافي. استخدم أحد الكروت المتوفرة معك من خلال الضغط على كلمة تسجيل. أبدأ المباراة. حاول تحقيق أعلى معدل نجاح في المباراة لكسب نقاط كثيرة والفوز بالشدات. بعد اكتمال عدد نقاطك إلى الحد الأدنى للاستبدال وهو 1000 نقطة يكنك في هذه الحالة إما الإنتظار لاستكمال 3000 أو 6000 نقطة للفوز بعدد شدات أعلى. أو يمكنك الضغط على استرداد المكافأة حيث ستنقلك هذه الضغطة إلى صفحة استبدال النقاط والتي ستجعلك تفوز بعمل شحن شدات ببجي مجانية يصل إلى إما 100 شدة أو 300 شدة أو 600 شدة على حسب عدد النقاط التي ستقوم باستبدالها. بعد القيام بعملية الاستبدال سيظهر لك رسالة منبثقة تفيد أن العملية تمت بنجاح وستخبرك بالذهاب إلى بريدك في ببجي لاستلام الجائزة. ادخل إلى صندوق البريد الخاص بك في لعبة ببجي وقم باستلام جائزتك واستمتع بالشدات المجانية التي حصلت عليها بمجهودك فقط لا غير.

يرجى العلم أن هذه هي الطريقة الرسمية لتقوم بشحن شدات ببجي المجانية ويرجى الحذر من الدخول إلى الصفحات الوهمية التي توعدك بالفوز بآلاف الشدات حيث يمكن أن يحصل سرقة للبيانات الخاصة بك أو حسابك عن طريق أحد هذه الصفحات.