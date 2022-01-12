طريقة تحميل لعبة ببجي  PUBG بالطريقة الرسمية الصحيحة للأندرويد

تُعد لعبة ببجي لعبة قتالية الكترونية نالت على إعجاب الكثير من محبي الألعاب بشكل عام ومحبي الاكشن بشكل خاص، فتعد هذه اللعبة محور اهتمام الصغار و الكبار من محبي المغامرات والفنون القتالية فهي تعتمد على المتعة والاستمتاع من خلال مستوياتها العديدة فلا تكاد تنتهي من مستوى حتى تدخل في مستوى آخر كما انها تنتهي بالفوز أو الخسارة فالفوز لمن يحمي نفسه ويحافظ عليها حيث يبقى للنهاية ، وقد سجلت لعبة ببجي نجاحًا ساحقًا على مستوى العالم كله وقد بحث الكثير عن كيفية تحميل لعبة PUBG بطريقة آمنة وصحيحة دون التعرض لبيانات الحساب بأي سوء، لذا سوف نشرح لكم طريقة تحميل لعبة ببجي بالطريقة الرسمية الصحيحة.

طريقة تحميل لعبة ببجي على الموبايل بالطريقة الرسمية الصحيحة

نقوم بفتح متجر google play على هاتفك الأندرويد

بعد فتحه نقوم بكتابة لعبة ببجي في مربع البحث

نقوم بالضغط على مربع تثبيت الموجود في الأسفل

يجب أن يكون الانترنت في حالة اتصال

بعد الانتهاء من عملية التنزيل على جهاز الموبايل علينا تسجيل الدخول

نقوم بكتابة البيانات مثل اسم اللاعب ورقم التعريف الخاص به وبلد اللاعب المقيم بها

أصبحت اللعبة جاهزة للتشغيل

لعبة ببجي موبايل

بعد تحميل اللعبة وتثبيتها على جهاز الموبايل يمكنك القيام باللعب والاستمتاع بها حيث يجب عليك أن تتسلح وتحمي نفسك من خلال ارتداء خوذة وسترة واقية وتتيح لك استخدام معدات مختلفة مثل وقود السيارة و الإسعافات الأولية كما ان لعبة ببجي تتيح لك إمكانية اللعب بمفردك أو مع فريق مكون من لاعبين آخرين فاللعب مع جماعة أفضل وتكون أكثر متعة وتميز كما أنها تتميز ببعض المميزات الأخرى حيث إنها: