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عمر شويل - جدة رقم سري لفتح القنوات المشفرة على نايل سات 2022 متابعة مباريات كأس أمم أفريقيا مجاناً، لا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان الأن يبحثون عن طريقة لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية لمتابعة منتخب بلادهم ومؤازرته في هذه البطولة العظيمة، هناك قناة رياضية وحيدة تتواجد على النايل سات الجديد 2022 تقوم ببث مباريات كأس أمم أفريقيا مع تعليق عربي وذلك مجاناً، رقم سري لفتح القنوات المشفرة على نايل سات 2022 متابعة مباريات كأس أمم أفريقيا مجاناً.

رقم سري لفتح القنوات المشفرة على نايل سات 2022

نتناول اليوم طريقة تشغيل القناة الوحيدة على نايل سات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا عن طريق شفرة البيس، هذه القناة تعمل بتقنية HD لذا يجب أن يكون جهاز الاستقبال لديك يعمل بتقنية HD لكي تتمكن من تنزيل هذه القناة، ولكي تتمكن من إضافة هذه القناة على النايل سات الجديد 2022 يتم النقر على زر ال MENU من خلال الريموت كنترول، حيث تظهر قائمة بها عدة خيارات يتم النقر على زر التركيب، حيث تظهر قائمة جديدة يتم إختيار قائمة الترددات منها وهي الخيار الثالث.

متابعة مباريات كأس أمم أفريقيا مجاناً

تظهر قائمة بها كافة ترددات القمر الصناعي نايل سات حيث تظهر أربعة أيقونات أسفل الشاشة من ضمنهم زر الإضافة يتم النقر عليه، ثم إضافة بيانات تردد القناة الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا وهو ( 11680 )، معدل الترميز ( 27500 ) و الإستقطاب أفقي، ثم يتم النقر على OK والتأكد من قوة الشبكة ثم يتم النقر على زر بحث لتنزيل القناة خلال دقيقة واحدة، هذه القناة هي القناة الجزائرية الأرضية التي تتواجد على نايل سات ولكن نجد عدم عمل القناة لأنها تحتاج إلى شفرة البيس.

اضافة شفرة البيس لمشاهدة القناة مجاناً

إذا كان لديك جهاز إستقبال من النوع SUN PLUS يتم فتح اللوحة الخاصة بالقنوات عبر النقر على زر OK ثم النقر على زر 0، حيث يتم فتح اللوحة الخاصة بالشفرات ثم اضافة شفرة البيس ( 1100001100000000 ) ثم النقر على زر تأكيد، حيث نجد على الفور عمل القناة الجزائرية الأرضية الوحيدة على نايل سات التي تقوم بنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، رقم سري لفتح القنوات المشفرة على نايل سات 2022 متابعة مباريات كأس أمم أفريقيا مجاناً.