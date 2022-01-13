هاتف Huawei Mate 40 Pro الأحدث موصفاته وسعره في المملكة العربية السعودية

أفصحت شركة هواوى عن أحدث هواتفها هاتف Huawei Mate 40 Pro، حيث قامت بالإعلان عن سلسة تم إطلاقها حديثاً من بينهم ذلك الهاتف الذي يمتلك العديد من المزايا، فقد نتناول بالتفاصيل أهم مواصفات الهاتف، فالهاتف لا يخلي أيضاً من العيوب، حيث أنه لا يدعم خدمات جوجل ولا يدعم منفذ لسماعات الأذن الخارجية.

مواصفات هاتف Huawei Mate 40 Pro

يدعم هاتف هواوي Huawei Mate 40 Pro الاتصال الـ NFC.

أبعاد الهاتف 162.9×75.5×9.1 ملم، ووزن الهاتف 212 جرامات.

نوع شريحتي الاتصال Nano Sim.

الهاتف يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني، الثالث، الرابع، وكذلك الجيل الخامس.

الهاتف مصنع من خامات متينة كالزجاج مع إطار معدني من الألومنيوم.

الهاتف مقاوم للماء والغبار والأتربة.

الشاشة من النوع OLED وتأتي بشكل ثقب مزدوج وانحناء أطراف الشاشة بشكل واضح.

مساحة الشاشة 6.76 إنش، ودقتها 1344×2772 بكسل، كما تدعم الشاة أبعاد العرض من 9 الي 18.5، كما تدعم شاشة الهاتف HDR10.

الهاتف له إصداران: الإصدار الأول بذاكرة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، الإصدار الثاني بذاكرة وصول 512 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت أيضاً.

يمكن زيادة المساحة بتركيب كارت ميموري نوعه Nano Memory بسعة 256 جيجا بايت.

معالج الهاتف Kirin 9000 5G بتكنولوجيا 5 نانو ومعالج رسومي نوعه Mali-G78 MP24.

الكاميرا الأمامية مزدوجة، الأولي دقتها 13 ميجا بايت وهي الخاصة بالتصوير السريع، أما الكاميرا الثانية TOF 3D لعمل عزل وبورترية، وأيضاً بها خاصية Face Unlock.

الكامير الخلفية ثلاثية، وهي كاميرا بارزة، وتأتي بدقة 50 ميجا بايت، 12 ميجا بايت، 20 ميجا بايت.