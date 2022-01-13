طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت 2022 الأصلية بعدة خطوات على الهاتف المحمول سواء قديم أو جديد

تثبيت لعبة ماين كرافت، تعد لعبة ماين كرافت من أهم الألعاب الإبداعية، التي تساعد اللاعب في التفكير والابتكار، لكي يقوم بالبناء والتصميم، حيث توفر هذه اللعبة الكثير من الألوان الجميلة والمبهجة، لأن المبرمجين اعتمدوا على القواعد ثلاثية الأبعاد، حتى يشعر اللاعب وكأنها حقيقية، سواء إذا قام اللاعب باستخدامها في البناء أو في أشياء أخرى، وسوف نوضح لكم اليوم طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت على الهاتف المحمول، من خلال هذا المقال.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت 2022 الأصلية

يمكنك اللعب في هذه اللعبة جماعيًا مع أصدقائك، من جميع أنحاء العالم، حيث أن هذه اللعبة تقدم لك تجربة مميزة أثناء اللعب، وهذا كلة بسبب اهتمام المبرمجين بالرسومات ذات الجودة العالية، وإضافة أنواع الجرافيكس الممتازة، حيث يظهر لك لون البحر وكأنه حقيقي، كما تتميز اللعبة بوجود الأشجار ذات اللون الأخضر الجذاب، كما يوجد العديد من الشخصيات المركبة، والتي تمتلك شكل ثلاثي الأبعاد، وهي تتمثل في مربعات صغيرة لكي تظهر في شكلها المتعارف علية المفضل لدى الكبار والصغار.

تثبيت لعبة ماين كرافت

يمكنك الأن أن تحصل على التحديث الجديد من لعبة ماين كرافت على الهاتف المحمول، وهذا في غضون دقائق معدودة، من خلال الآتي:

قم بتشغيل الإنترنت على هاتفك المحمول.

قم بفتح متجر بلاي، وهذا إذا كنت تمتلك هاتف من النوع الاندرويد.

اذا كنت تمتلك هاتف أيفون، قم بفتح متجر آبل ستور.

ستجد مربع بحث، في الصفحة التي ستظهر أمامك، قم بكتابة اسم اللعبة بداخلة.

قم بالضغط على كلمة بحث.

ستظهر لك اللعبة، فقم بالضغط على كلمة تنزيل

ستبدأ عملية التحميل، فيجب عليك الانتظار.

بعد ذلك أنقر فوق كلمة تثبيت، وفي غضون ثواني، سوف ترى اللعبة على هاتفك المحمول.

والآن ستتمكن من اللعب بدون أي مشاكل.

متطلبات تشغيل لعبة ماين كرافت على هاتفك الأندرويد

لكي تقوم باللعب في لعبة ماين كرافت بدون أي مشاكل أو تقطيعات، قم بتوفير ما يلي: