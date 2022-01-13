أسهل طريقة شحن شدات ببجي 2022 وعوامل تحديد أسعار الشدات حاليًا مع بداية العام الجديد

أسهل طريقة شحن شدات ببجي 2022 نقدمها لكم حيث تعتبر شدات ببجي من الأمور المهمة للعبة ببجي؛ حيث تعتبر هذه الشدات هي العملة الافتراضية للعبة، والتي يحتاج إليها اللاعب لشراء ما يلزم من معدات وأجهزة حديثة وملابس شخصية للعبة بالرغم من تداول الكثير من المواقع لشحن الشدات، إلا أن الكثير من اللاعبين يلجئون إلى الموقع الرسمي الخاص باللعبة حيث أنه الموقع الموثوق به.

أسهل طريقة شحن شدات ببجي 2022

أن لعبة ببجي منذ نشأتها أصبحت ضمن أكثر الألعاب إقبالا من الكبار والصغار حيث لاقت أعداد تحميل كبيرة مقارنة بغيرها من الألعاب التنافسية الأخرى، ويعد شحن الشدات عبر الموقع الرسمي أمن جدا؛ حيث يتم الشحن من خلال الاي دي الخاص باللاعب دون اللجوء إلى مواقع وهمية قد تعرض حسابك للسرقة.

شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

يرغب الكثير من اللاعبين معرفة الشحن عن طريق الموقع الرسمي الذي يتم عن طريقه شراء كل ما يلزم اللاعب من أسلحة ومعدات تؤهله للفوز بالمرحلة الأعلى كما أن الشحن عبر الموقع الرسمي يمنح اللاعب الكثير من الهدايا.

الدخول على محرك البحث الخاص بك.

كتابة أسم اللعبة على خانة البحث.

الضغط على رابط اللعبة الرسمي.

ثم بعد ذلك تقوم بالتسجيل داخل الموقع.

سوف تظهر أمامك الكثير من الخدمات يجب عليك النقر على خدمة شراء.

ادخال الايدي في الخانة المخصصة لذلك وهي ادخل كود التعريف الخاص باللاعب

حدد العملة الخاصة بالدولة التي تقيم فيها.

الضغط على طريقة الدفع الخاصة بك.

قم بتسجيل رقم الهاتف الخاص بك .

ثم يتم إرسال كود على هاتفك يتم وضعه في خانة كود التحقق والنقر على كلمة تم وسوف يتم إرسال الشدات على ايميل اللاعب فورا.

أسعار شدات ببجي

يتساءل الكثير من محبي لعبة ببجي عن أسعار الشدات يجب أولا تحديد الدولة التي يقيم فيها اللاعب الذي يحتاج الشحن من خلالها؛ حيث أن سعر الشدات تختلف من دولة إلى أخرى، كما يجب تحديد عدد الشدات التي يرغب اللاعب في شرائها، لذلك يجب عليك أن تمر بتلك الخطوات السابقة ومن ثم يظهر لك سعر الشدات ومنها القيام بالشحن من خلال الموقع الرسمي.