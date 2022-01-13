هاتف آخر من Xiaomi يكتسح أسواق الإلكترونيات

يواصل هاتف Redmi Note 11T Pro من Xiaomi تسجيل أرقام ممتازة في المبيعات لميزاته الجديدة وسعره المنافس. ويأتي هذا الهاتف بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش أبعاده (164/76.9/8.8) ملم، ووزنه 204 غ. وجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها يصل إلى 800 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision. ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت. أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (108+8+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه. وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

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