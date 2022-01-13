طريقة تثبيت لعبة روبلوكس من الموقع الرسمي على جهاز الكمبيوتر والهواتف الذكية

لعبة روبلوكس هي أحد ألعاب التقمص التي ذاع صيتها كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل مميزاتها المتعددة وخلوها من المحتوى الذي يحض على العنف أو الكراهية فهي مخصصة للأطفال والمراهقين فيما بين 8 سنوات وحتى 18 عاماً، وقد نالت ثقة العديد من أولياء الأمور الذين وجدوا فيها وسيلة تعليم أمنة تنمي ذكاء الأطفال وتطلق العنان لخيالهم فيبدعون ويبتكرون الأشياء الجديدة، ولهذا يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على طريقة تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية من خلال الموقع الرسمي وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال مقال اليوم وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي يبحث عنها القارئ الكريم.

تثبيت لعبة روبلوكس على أجهزة الكمبيوتر

من خلال لعبة روبلوكس يستطيع الأطفال صنع الشخصيات الخاصة بهم وتزيينها وتلبيسها بالعديد من الأزياء المختلفة، كما يمكنهم تقمص الشخصيات المختلفة مثل رائد الفضاء وعامل المناجم والصياد والتنين وغيرها فضلاً عن إمكانية تصميم المئات من الألعاب البسيطة والخفيفة، كل ذلك وأكثر يجعل من لعبة روبلوكس واحدة من أعظم ألعاب التقمص في التاريخ، وهي صغيرة الحجم وخفيفة ولا تتطلب مواصفات عالية للعمل على الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، ويمكنكم تحميلها على ويندوز 10 من خلال الخطوات التالية.

افتح الموقع الرسمي للعبة وقم بإنشاء حساب شخصي عليه.

افتح الصفحة الخاصة بلعبة روبلوكس ثم اضغط على زر تثبيت.

اختر الملف الذي تود حفظ اللعبة بداخله واضغط على زر استمرار التثبيت.

بعد الانتهاء يمكنك فتح اللعبة من خلال الضغط على أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

تحميل لعبة روبلوكس على الاندرويد

واستمراراً للمتعة والتشويق قامت الشركة المصممة للعبة بإطلاق نسخة تصلح للعمل على الهواتف الذكية بنظام الأندرويد وقد قام بتحميلها أكثر من 500 مليون مستخدم حول العالم، بادر أنت أيضاً بتحميل اللعبة على هاتفك المحمول واستمتع بمغامرة رائعة ومتميزة وذلك من خلال الخطوات التالية.