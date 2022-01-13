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عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports الناقلة لمباراة الأهلي والجونة كأس الرابطة التي تقام للمرة الأولى في مصر، يفتتح الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة فريق الجونة وتقام المباراة على ملعب وي السلام، تعد هذه المباراة بالنسبة المارد الأحمر صعبة للغاية وخاصة بعد فقدان الكثير من نجومه في هذا اللقاء وخاصة المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، أما عن فريق الجونة فيستعد بشكل قوي للمباراة بواسطة تجهيز مجموعة مميزة من اللاعبين الذين لديهم الخبرة الكافية للمنافسة في المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والجونة كأس الرابطة المصرية 2022

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات الناقلة لمباراة المارد الأحمر في مواجهة فريق الجونة، حيث تمكنت مجموعة قنوات ON TIME SPORTS الحصول على حق رعاية البطولة وبث كافة المباريات بالمجان على مجموعة قنواتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، لذا يمكنكم ضبط التردد الجديد للقناة عن طريق إتباع التالي،:



التردد: 11861.

القناة: On Time Sports 1.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

فيما يمكنكم استقبال إشارة البث الحي للقناة الثالثة من مجموعة قنوات اون تايم سبورت عن طريق تسجيل البيانات التالية:

القناة on time Sports 3 التردد 12303. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 3/4. القمر الصناعي نايل سات.

موعد مباراة الأهلي والجونة

تنطلق صفارة حكم المباراة للاعلان عن بدء لقاء النادي الأهلي والجونة يوم الخميس الموافق 13 من شهر يناير 2022، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، ويمكن للمشاهدين من المملكة العربية السعودية متابعة اللقاء على قنوات اون تايم سبورت في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

بطولة كأس الرابطة المصرية 2022

تضم بطولة كأس الرابطة المصرية التي تقام في مصر للمرة الأولي 18 فريق، تم تقسيم الفرق إلي 3 مجموعات، وكل مجموعة تضم 6 فرق، يصد إلي الدور نصف النهائي أول كل مجموعة، كما يتم اختيار صاحب افضل مركز ثاني في الدور الأول ليتم تصعيده إلي الدور الربع نهائي، حيث يتم لعب هذا الدور في الفترة من 1 إلي 14 يونيو 2022.

وصلنا معكم لختام شرح كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports الناقلة لمباراة الأهلي والجونة كأس الرابطة.