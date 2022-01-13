نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تثبيت Grand Theft Auto للأندرويد GTA IV: San Andreas من ميديا فاير في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تثبيت Grand Theft Auto التي تتم علي كافة هواتف أند رويد المتنوعة . ويتم تثبيت GTA IV: San Andreas من الموقع الشهير ميديا فاير المعروف بتثبيت العديد من الألعاب الإلكترونية . كما يحتوي علي الخطوات والمتطلبات والمواصفات الخاصة بتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas . ومن المعروف عن النسخة الأخيرة المحدثة والمطورة من GTA San Andreas والتي يتم البحث عنها بشكل مكثف وذلك بعد التطوير الشامل الذي تم علي اللعبة . حيث تم تحديث GTA San Andreas للاندرويد بزيادة المساحة الأرضية التي تدور بها الغامرات . والتي بلغت 36 كيلو متر مربع بجانب أن لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس تحتوي علي أسلحة متطورة أضيفت علي اللعبة بشكل أكبر مما سبق . كذلك داخل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد تحتوي علي القاعدة الخاصة بطائرات هليكوبتر موجودة في ولاية نيفادا الأمريكية .

خطوات تثبيت Grand Theft Auto للأندرويد

التطوير الذي تم علي لعبة GTA IV: San Andreas يعتبر تطور لنسخة جراند يفت أوتو 4 السابقة . وتتمتع لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بأن أحداث مغامرتها تدور داخل ولاية سان أندرياس . بشكل كامل الغموض كذلك بجانب تمتع grand theft auto:san andreas pc وللهواتف . يتخلل مغامراتها العديد من ساعات المرح التي تصدر من أبطال اللعبة كما جاء تحديث GTA San Andreas . بأنها تشمل كافة الشخصيات التي أعتدنا عليها في جراند ثفت أوتو 5 . ولكن ما تم أضافته علي لعبة GTA V للاندرويد بتزويدها بمحطة راديو ضخمة والتي من خلالها تساعد الأبطال علي أنجاز المهام . كما أن grand theft auto v5 تم تزويدها بأسلحة متطورة لكي يتم التغلب علي العصابات داخل Grand Theft Auto: San Andreas .

الأحداث التي تحتوي عليها GTA San Andreas

بعد أن تتم خطوات تثبيت Grand Theft Auto ستلاحظ داخل اللعبة بأنها تم بناؤها علي أراضي ولاية سان أندرياس . بجانب أجزاء من ولاية كاليفورنيا ونيفادا كذلك بجانب أن GTA San Andreas للاندرويد . تحتوي علي ثلاث مدن رئيسية لوس سانتوس وأيضاً سان فييرو وأجزاء من ولاية سان فينتورس . كما أن كافة تلك المناطق في لعبة Grand Theft Auto تشبه مناطق الجنوب الغربي داخل الولايات المتحدة الأمريكية .

خطوات تثبيت GTA San Andreas للاندرويد من ميديا فاير

يتم تسجيل الدخول علي موقع ميديا فاير عبر حسابك المسجل عليه لبدء تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . كما بعد تسجيل الدخول يتم كتابة GTA IV: San Andreas بمربع البحث في ميديا فاير . كذلك بجانب ضرورة تحديد سعر grand theft auto v5 سان أندرياس من ميديا فاير . داخل ميديا فاير قائمة محددة لطرق دفع Grand Theft Auto: San Andreas يتم تحديد واحدة منها . بعد تلك الخطوات علي الموقع يتم البدء في تثبيت لعبة GTA V بالضغط علي مربع التثبيت . كما من خلال موقع ميديا فاير يتم تثبيت نسخ لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد المختلفة . Grand Theft Auto: Vice city أو تثبيت GTA Liberty City Stories .

لنجاح عملية تثبيت GTA San Andreas من ميديا فاير توفير تلك المتطلبات

لعبة GTA San Andreas للاندرويد وتثبيتها من موقع ميديا فاير لأنواع الهواتف الأند رويد المختلفة . تتطلب بعض المتطلبات البسيطة التي يجب توفيرها ومتطلبات لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس هي الآتي :-

مساحة داخلية في جوالك لا تقل عن مساحة 2GB لتثبيت لعبة GTA V للاندرويد .

كما يجب أن يكون داخل جوالك مساحة فارغة للذاكرة العشوائية 2GB .

كذلك بجانب أن يكون المعالج الخاص بجوالك بتقنية ثماني النواة لتحمل تشغيل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .

كما تتطلب GTA APK لتثبيتها علي جوالك تكون تقنية المعالج لهاتفك سناب دراجون 865 .

GTA IV: San Andreas للهواتف تتطلب ضرورة توفير نظام تشغيل أند رويد نظام 11 .

للهواتف تتطلب ضرورة توفير نظام تشغيل أند رويد نظام 11 . بالنسبة لجوالات أيفون تثبيت grand theft auto v5 يكون بتوفير نظام تشغيل IOS 14 .

يكون بتوفير نظام تشغيل IOS 14 . يجب توفر مساحة ذاكرة عشوائية بهواتف أيفون لا تقل عن مساحة 2GB .

تلك كانت متطلبات خطوات تثبيت Grand Theft Auto سان أندرياس علي الجوال .

خطوات تثبيت Grand Theft Auto علي كافة أنواع الكمبيوتر

في بداية الأمر لتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي الكمبيوتر يتم تثبيت برنامج BLUESTACK . كما يجب تثبيت برنامج محاكي أند رويد وهو برنامج HAPPYMODE ليتم تثبيت GTA San Andreas علي الكمبيوتر بعد تثبيت البرنامج السابق من خلال الصفحة الرئيسية به يتم أختيار ملف APK لبدء تثبيت لعبة Grand Theft Auto . كذلك يجب فك ضغط ملف APK علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتكتمل عملية تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . تلك كانت الخطوات الخاصة بتثبيت GTA IV: San Andreas علي الكمبيوتر .

خطوات تثبيت Grand Theft Auto من خلال موقع ميديا فاير الشهير بالألعاب الإلكترونية . تم عرض الخطوات تفصيلياً لتثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas علي كافة أنواع الجوالات المختلفة .