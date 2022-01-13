نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تثبيت Grand Theft Auto للأندرويد GTA IV: San Andreas من ميديا فاير في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات تثبيت Grand Theft Auto التي تتم علي كافة هواتف أند رويد المتنوعة . ويتم تثبيت GTA IV: San Andreas من الموقع الشهير ميديا فاير المعروف بتثبيت العديد من الألعاب الإلكترونية . كما يحتوي علي الخطوات والمتطلبات والمواصفات الخاصة بتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas . ومن المعروف عن النسخة الأخيرة المحدثة والمطورة من GTA San Andreas والتي يتم البحث عنها بشكل مكثف وذلك بعد التطوير الشامل الذي تم علي اللعبة . حيث تم تحديث GTA San Andreas للاندرويد بزيادة المساحة الأرضية التي تدور بها الغامرات . والتي بلغت 36 كيلو متر مربع بجانب أن لعبة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس تحتوي علي أسلحة متطورة أضيفت علي اللعبة بشكل أكبر مما سبق . كذلك داخل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد تحتوي علي القاعدة الخاصة بطائرات هليكوبتر موجودة في ولاية نيفادا الأمريكية .
خطوات تثبيت Grand Theft Auto للأندرويد
التطوير الذي تم علي لعبة GTA IV: San Andreas يعتبر تطور لنسخة جراند يفت أوتو 4 السابقة . وتتمتع لعبة Grand Theft Auto: San Andreas بأن أحداث مغامرتها تدور داخل ولاية سان أندرياس . بشكل كامل الغموض كذلك بجانب تمتع grand theft auto:san andreas pc وللهواتف . يتخلل مغامراتها العديد من ساعات المرح التي تصدر من أبطال اللعبة كما جاء تحديث GTA San Andreas . بأنها تشمل كافة الشخصيات التي أعتدنا عليها في جراند ثفت أوتو 5 . ولكن ما تم أضافته علي لعبة GTA V للاندرويد بتزويدها بمحطة راديو ضخمة والتي من خلالها تساعد الأبطال علي أنجاز المهام . كما أن grand theft auto v5 تم تزويدها بأسلحة متطورة لكي يتم التغلب علي العصابات داخل Grand Theft Auto: San Andreas .
الأحداث التي تحتوي عليها GTA San Andreas
بعد أن تتم خطوات تثبيت Grand Theft Auto ستلاحظ داخل اللعبة بأنها تم بناؤها علي أراضي ولاية سان أندرياس . بجانب أجزاء من ولاية كاليفورنيا ونيفادا كذلك بجانب أن GTA San Andreas للاندرويد . تحتوي علي ثلاث مدن رئيسية لوس سانتوس وأيضاً سان فييرو وأجزاء من ولاية سان فينتورس . كما أن كافة تلك المناطق في لعبة Grand Theft Auto تشبه مناطق الجنوب الغربي داخل الولايات المتحدة الأمريكية .
خطوات تثبيت GTA San Andreas للاندرويد من ميديا فاير
- يتم تسجيل الدخول علي موقع ميديا فاير عبر حسابك المسجل عليه لبدء تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .
- كما بعد تسجيل الدخول يتم كتابة GTA IV: San Andreas بمربع البحث في ميديا فاير .
- كذلك بجانب ضرورة تحديد سعر grand theft auto v5 سان أندرياس من ميديا فاير .
- داخل ميديا فاير قائمة محددة لطرق دفع Grand Theft Auto: San Andreas يتم تحديد واحدة منها .
- بعد تلك الخطوات علي الموقع يتم البدء في تثبيت لعبة GTA V بالضغط علي مربع التثبيت .
- كما من خلال موقع ميديا فاير يتم تثبيت نسخ لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد المختلفة . Grand Theft Auto: Vice city أو تثبيت GTA Liberty City Stories .
لنجاح عملية تثبيت GTA San Andreas من ميديا فاير توفير تلك المتطلبات
لعبة GTA San Andreas للاندرويد وتثبيتها من موقع ميديا فاير لأنواع الهواتف الأند رويد المختلفة . تتطلب بعض المتطلبات البسيطة التي يجب توفيرها ومتطلبات لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس هي الآتي :-
- مساحة داخلية في جوالك لا تقل عن مساحة 2GB لتثبيت لعبة GTA V للاندرويد .
- كما يجب أن يكون داخل جوالك مساحة فارغة للذاكرة العشوائية 2GB .
- كذلك بجانب أن يكون المعالج الخاص بجوالك بتقنية ثماني النواة لتحمل تشغيل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .
- كما تتطلب GTA APK لتثبيتها علي جوالك تكون تقنية المعالج لهاتفك سناب دراجون 865 .
- GTA IV: San Andreas للهواتف تتطلب ضرورة توفير نظام تشغيل أند رويد نظام 11 .
- بالنسبة لجوالات أيفون تثبيت grand theft auto v5 يكون بتوفير نظام تشغيل IOS 14 .
- يجب توفر مساحة ذاكرة عشوائية بهواتف أيفون لا تقل عن مساحة 2GB .
- تلك كانت متطلبات خطوات تثبيت Grand Theft Auto سان أندرياس علي الجوال .
خطوات تثبيت Grand Theft Auto علي كافة أنواع الكمبيوتر
- في بداية الأمر لتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي الكمبيوتر يتم تثبيت برنامج BLUESTACK .
- كما يجب تثبيت برنامج محاكي أند رويد وهو برنامج HAPPYMODE ليتم تثبيت GTA San Andreas علي الكمبيوتر
- بعد تثبيت البرنامج السابق من خلال الصفحة الرئيسية به يتم أختيار ملف APK لبدء تثبيت لعبة Grand Theft Auto .
- كذلك يجب فك ضغط ملف APK علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتكتمل عملية تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس .
- تلك كانت الخطوات الخاصة بتثبيت GTA IV: San Andreas علي الكمبيوتر .
خطوات تثبيت Grand Theft Auto من خلال موقع ميديا فاير الشهير بالألعاب الإلكترونية . تم عرض الخطوات تفصيلياً لتثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas علي كافة أنواع الجوالات المختلفة .