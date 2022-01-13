كيفية تحويل شدات ببجي من حساب إلى آخر pubg uc بكل سهولة

كيفية تحويل شدات ببجي من حساب إلى آخر، يبحث الكثير من المستخدمين عن طريقة تحويل شدات ببجي من حساب إلى آخر لأن هناك أصدقاء يمتلكون الكثير من الشدات بسبب الهدايا المجانية التي يحصلون عليها من المواقع لذلك يرغبون في تحويل هذه الزيادات لأصدقائهم الذين لا يمتلكون اي شيء من هذه الشدات للاستمتاع بمميزاتها.

كيفية تحويل شدات ببجي من حساب إلى آخر

طريقة تحويل شدات ببجي من حساب إلى حساب آخر سهلة للغاية، وهي تتم من خلال الخطوات البسيطة التالية:

أولًا عليك الدخول على حساب ببجي الموجود في هاتفك.

بعد ذلك يمكنك الدخول على الاعدادات، واختيار محدودة المدة، حيث أنك ستجد العديد من الإعدادات التي تظهر أمامك يمكنك أن تختار منها “ROYALE PASS” وتنقر عليه.

بعد سوف تجد قائمة جديدة ظهرت في شاشتك الخاصة واسمها هو “ELITE UPGRADE PLUS” .

بعد ذلك عليك أن تضغط على خانة الطلب

سوف تجد نافذة جديدة ظهرت أمامك عليك ان تضغط خلالها على أيقونة إرسال الطلب.

سوف تجد شاشة أخرى ظهرت امام تحتوي على لائحة من الحسابات التي تخ أصدقائك أو من تقوم بمشاركته في اللعب، حيث يجب أن تختار الحساب الذي تريد تحويل الشدات إليه.

بعدها اختيار الحساب الذي تريد تحويل الشدات منه ويمكنك الضغط على خيار الطلب ، وبعدها سوف يصل الطلب الخاص بك للحساب بشكل مباشر.

في المرحلة الأخير سوف تنتظر أن يقبل الطرف الآخر طلبك، وسوف تحول بعدها الشدات إليها بكل بساطة.

شحن شدات ببجي عن طريق حسابات ببجي

يمكن للعديد من الأشخاص في لعبة ببجي موبايل أن يقوموا بشحن الشدات من خلال بيع حساباتهم القديمة بثمن قليل، حيث يتم استبدال هذه الحسابات بالشدات، وهذه الشدات تعتبر ثمن رخيص جدًا بالنسبة لحساب الموقع الاصلي، ويمكنكم الاستفادة من هذه الشدات في شراء الملابس والاسلحة والمعدات التي تساعدكم على الفوز في جميع المعارك التي تواجهونها في كافة خرائط لعبة ببجي الجديدة لعام 2022 فهي تحتوي على مواجهات شرسة جدًا، تحتاج منك الى قوة فائقة لكي تتقن استخدامها والفوز بالمعارك، وتساعدك على ذلك الشدات.