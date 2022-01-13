مواصفات وأسعار تويوتا روميون 2022 في مصر

طرح وكيل علامة تويوتا اليابانية في السوق المحلية سيارة تويوتا روميون 2022 التي تُصنف ضمن عائلة الطرازات الـ MPV ذات السبع مقاعد.

ويتناول هذا التقرير مواصفات تويوتا روميون 2022 والتي تتوفر في السوق المحلية عبر فئتين مع اختلاف التجهيزات والمواصفات لكلا منهما.

مواصفات تويوتا روميون 2022

قبل الخوض في مواصفات سيارة تويوتا روميون 2022، يجب التنويه إلى أن تلك السيارة تُعد شبيهة سيارة سوزوكي أرتيجا التي خاضت المنافسة في السوق المحلي منذ سنوات عديدة.

ويأتي ذلك التشابه نتيجة التعاون الذي تم بين شركتي تويوتا وسوزوكي في الهند، حيث تحالفوا للاستفاد من خبرات بعضهما، وكان الاتفاق يإنتاج طرازات سوزوكي ولكن مع وضع شعار تويوتا. بينما استفادت الأولى من خبرات تويوتا الفنية والتكنولوجية في صناعة السيارات.

تويوتا روميون 2022

ومن هنا يمكن القول أن سيارة تويوتا روميون 2022 هي نفسها سوزوكي أرتيجا ولكن مع اختلاف شعار العلامة الموجود على واجهتي كلًا من السيارتين.

وبعد التنويه إلى قصة تشابه السياراتين، ترصد السطور التالية أبرز المواصفات التي تحتوي عليها سيارة تويوتا روميون 2022 بنسختها المعلن عنها يوم أمس الأربعاء، الموافق 13 يناير 2022.

المواصفات الفنية في سيارة تويوتا روميون 2022

استمدت تويوتا روميون قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وينتج قوة 103 أحصنة، مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا. كما اقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيك مكون من أربع نقلات.

تويوتا روميون 2022

عوامل الأمان والسلامة في تويوتا روميون

كما تشابهت عوامل الأمان والسلامة المتوفرة في فئتي سيارة تويوتا روميون 2022 في مصر، وهم جاءوا على النحو التالي:

مظام منع انزلاق الفرامل ABS.خاصية مساعد الفرامل BA.نظام الحماية ضد السرقة.وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.مصابيح ضباب أمامية للمساعدة في الرؤية عند الشبورة.

الكماليات والتجهيزات في تويوتا روميون

وتكمن الاختلافات في سيارة تويوتا روميون 2022 من ناحية الكماليات، ومن خلال النقاط التالية إليكم الكماليات المتوفرة في الفئة الأولى:

بلوتوث، لتوصيل الهواتف المحمولة بالسيارة.يو إس بي، وإم بي ثري.عجلة قيادة متعددة المهام.نوافذ تعمل كهربائيًا.تكييف هواء أمامي وخلفي يعمل يدويًا.حامل للأكواب، مع مقاعد مغطاة بخامة القماش.شاشة عرض المعلومات، ومخارج كهرباء 12 فولت.

بينما تفوقت الفئة الأولى عن الثانية من ناحية الكماليات، حيث توفرت بنفس التجهيزات السابقة مع إضافة ما يلي:

تويوتا روميون 2022تكييف هواء أوتوماتيك بدلًا من اليدوي.مسند ذراع، وشاشة مقاس 7 بوصات تعمل بخاصية اللمس.نظام أندرويد أوتو، مع زر إيقاف/ تشغيل المحرك.

سعر تويوتا روميون 2022 في مصر

ووفقًا للخارطة السعرية المعلنة من جانب وكيل تويوتا في مصر، سجل سعر تويوتا روميون 2022 الفئة الأولى نحو 280 ألف جنيه مصري، بينما استقر سعر الثانية عند 310 ألف جنيه.