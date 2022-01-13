نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواد فري فاير جديدة وأسرع طريقة لـ شحن الجواهر مضمونة 100% في المقال التالي
تستعد لعبة فري فاير لاستقبال الحدث الجديد المنظر نمبر1، الذي ينطلق في الرابع عشر من يناير الجاري بمشاركة الكثير من اللاعبين، وسط منافسات قوية ومحتدمة من أجل الوصول إلى المستويات النهائية وتحقيق نتائج إيجابية، والحصول على الهدايا والجوائز والمكافآت القيمة التي تصل إلى حد الحصول على 3 قسائم الملكية للأسلحة، و5 صناديق غنائم أسلحة مارو الصقار، و10 توكن الثلج الأحمر، مع العلم أن الحدث مفتوح للمشاركة سواء بشكل فردي أو من خلال مجموعات عبر الموقع الرسمي للعبة.
وإضافة أسلحة جديدة
كما يتضمن هذا الحدث وجود العديد من الأسلحة الجديدة المتطورة والمتنوعة متعددة المهام، بالإضافة إلى مسدسات رائعة ومركبات وملابس وسكنات وفؤوس وغيرها من المهام والعناصر التي تظهر لأول مرة.
أكواد فري فاير جديدة
وإليكم مجموعة جديدة من أكواد فري فاير التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، والتي يُمكنكم تجربتها من أجل الحصول على العديد من الجواهر التي سيتم إضافتها بشكل مباشر وتلقائي إلى محفظة حسابك في اللعبة:
- BQ2B 3NRK TOG9
- 8V76 C5SR EDWV
- FBHN JERU F76C
- 5TXR ESDW EDAN
- JMYK HOIB 8V7C
- 6XS5 RFEG BTHN
- FBNI E7RF 65TS
- GW2J WIE8 F765
- TRSF WEJR 56YG
- DJSI 9Z76 A5TR
- WEF3 4G5B RTN6
- 6Y7U JHBV CDR6
- BTNY MHKL OBV7
- C65S 4AEW DECD
- XVGG TZFS DCWV
- EBRN TMYJ NLBV
- FVCC BX5R F34I
- 5TG7 6T6R I7EF
- UYGD HVJD FERW
- TEYR 8HIG BVCX
- SAEW RT7Y 8HIG
- FBHN JERU F76C
- 5TXR ESDW EDAN
- BQ2B 3NRK TOG9
- 8V76 C5SR EDWV
- FBNI E7RF 65TS
- GW2J WIE8 F765
- TRSF WEJR 56YG
- DJSI 9Z76 A5TR
- WEF3 4G5B RTN6
- JMYK HOIB 8V7C
- 6XS5 RFEG BTHN
- 6Y7U JHBV CDR6
مع الأخذ في الاعتبار تسجيل الكود في الخانة المخصصة له عبر الموقع الرسمي للعبة free fire، وأن يكون الكود أيضًا ساري الصلاحية وغير منتهي الصلاحية، وفي حالة عدم سريانه، يُمكنكم تجربة كود أخر بديل له، مع مراعاة أن يكون الكود مكون من 12 من الحروف والأرقام المختلفة، وفي حالة نجاح الكود سيتم على الفور حصولك على الجواهر اللازمة، التي يُمكنك استخدامها في شراء العناصر والمهام داخل اللعبة.
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