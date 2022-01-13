نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتعلم تحميل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE من الموقع الرسمي للهاتف والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد لعبة ببجي أو بوجي من الألعاب الأونلاين المشهورة والمعروفة في ذلك الوقت ؛ حيث إنها قد نالت حيزًا كبيرًا من اهتمام الأطفال وأيضًا الكبار، فهي لعبة عالمية تجذب كل يوم الكثير والكثير من محبيها الذين تخطوا الملايين فهي دائما في تطور، و قد كثر البحث في المواقع عن كيفية تحميل لعبة ببجي على الموبايل أو جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر، وتوفيرًا لأوقاتكم سوف نعرض لكم كيفية تحميل لعبة ببجي بكل سهولة من الموقع الرسمي على كل الأجهزة والبرامج التي من خلالها تسهل عملية التحميل.

لعبة ببجي

يمكن تحميل لعبة ببجي على الموبايل أو الكمبيوتر مع اختلاف الطرق؛ كما أن هناك مميزات لكل منها فالهاتف المحمول تستطيع استخدامه في أي مكان ويمكن حمله لخفة وزنه؛ أما جهاز الكمبيوتر فمن الصعب نقله من مكان لآخر؛ ولكن شاشة الكمبيوتر كبيرة إلى الحد الذي يمكن اللاعب من الاستمتاع باللعب من حيث دقة الخريطة وجودتها وشدة تأثيراتها.

اللعبة عبارة عن ساحة معركة يتم اكتشافها وإنشاء منطقة بها وبها أماكن متدمرة ويجب على اللاعب أن يحصل على أسلحة ودروع لجمع النقاط.

تحميل لعبة ببجي على جهاز الكمبيوتر

يجب الحصول على المحاكيات المساعدة والتي يجب توافرها لعملية التحميل ومن أهمها تلك البرامج:

برنامج LD player

يمكن استخدام ذلك البرنامج بكل سهولة؛ حيث إنه ذا جودة عالية ويمكن من خلاله تسجيل مقاطع فيديو والتقاط الصور ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

برنامج Gaming Buddy Tencent

تغير اسم البرنامج إلى جيم لوب حيث يعد هو المحاكي الذي يسهل على اللاعب القيام باللعب بكل سهولة والحصول على جودة عالية.

برنامج Memu

يعمل هذا البرنامج على سهولة استخدام اللعبة وتحميلها كما أنه يمكن تشغيل أكثر من لعبة في نفس الوقت ويستطيع اللاعب عمل Screen Shot للشاشة وقت اللعب.

طريقة التحميل على جهاز الكمبيوتر

يمكن تحميلها من خلال برنامج Download PUBG 2019 FOR ؛ وذلك من خلال شركة تينسنت حيث انها توفق جميع الإصدارات ويعد حجم الملف كبير إلى حد ما حيث يبلغ مساحته حوالي 2000 ميجابايت وآخر إصدار للنسخة هو 2021 وهي تستخدم جميع اللغات.

طريقة التحميل على جهاز الموبايل

تستطيع تحميلها من خلال