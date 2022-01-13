تعرفوا على كيفية تحميل لعبة فورت نايت بطريقة رسمية لجميع الاجهزة

تعد لعبة فورت نايت واحدة من أكثر الألعاب التي حققت شهرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة وبدأت تظهر وتنافس بقوة مع ألعاب الرويال باتل الأخرى مثل ببجي وفري فاير وكول أوف ديوتي ولهذا ذاع صيتها كثيراً في أوساط عشاق ألعاب الفيديو وبدأوا في تحميلها وممارستها، وأنت أيضاً يمكنك أن تحصل على نصيبك من هذه المتعة عندما تقوم بتحميل اللعبة وتبدأ في منافسة أقوى اللاعبين من جميع دول العالم، وحرصاً منها على إرضاء جميع المتابعين سنقوم بعرض تقرير تفصيلي من خلال مقال اليوم عن كيفية تحميل لعبة فورت نايت بطريقة رسمية وقانونية.

تحميل لعبة فورت نايت على الأندرويد

قامت شركة جوجل مؤخراً بحذف لعبة فورت نايت من متجرها بسبب خلافات على نسبة الإيرادات التي ستدفعها شركة EPIC للمتجر الأمر الذي أغضب العديد من عشاق ألعاب الفيديو وجعلهم يبحثون عن وسائل أخرى لتحميلها على هواتفهم المحمولة، ولهذا نقدم لكم من خلال السطور التالية أسهل طريقة رسمية لتحميل اللعبة على هواتفكم.

يجب عليك أولاً تفعيل خدمة تثبيت تطبيقات من خارج جوجل پلاي وذلك من خلال إعدادات الهاتف.

الولوج إلى الموقع الرسمي للعبة من خلال كتابة اسمه في محرك البحث جوجل ثم اضغط على أول رابط يظهر لك في قائمة النتائج.

قم بفتح الصحفة الخاصة باللعبة واضغط على أيقونتها حتى تفتح.

ثم اضغط على زر تثبيت بعد انتهاء عملية التثبيت يمكنك فتحها من خلال أيقونتها التي ستظهر على الشاشة الرئيسية.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر

صدرت لعبة فورت نايت سنة 2017 من قبل شركة إيبك جيمز واستطاعت أن تحصد شعبية كبيرة خلال فترة قصيرة حتى وصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 250 مليون مستخدم حول العالم، ويمكن ممارستها على العديد من أنظمة التشغيل مثل الويندوز والإكس بوكس والپلايستيشن والأندرويد، هذا ويرغب العديد من عشاق ألعاب الفيديو في معرفة طريقة تحميلها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.