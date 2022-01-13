نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر.. 3 رسائل خطيرة على تطبيق واتساب وطرق التعامل السريع معها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى العديد من المحتالين على تطبيق واتساب الشهير لعمل العديد من الهجمات القوية خلال هذه الفترة، من أجل الإيقاع بالكثير من الضحايا من مستخدمي تطبيق WhatsApp، حيث حذر العديد من الخبراء في جميع دول العالم من قراصنة الإنترنت الذين يستخدمون نقاط ضعف المستخدمين لتطبيق الدردشة الشهير عالمياً ، والذي يصل عدد مستخدمي التطبيق لأكثر من ملياري مستخدم، حيث يستخدم هؤلاء الهكر بعض أساليب التخويف، وكذلك إغراء المستخدمين من أجل اختراق حساباتهم.

رسائل خطيرة على تطبيق واتساب

ومن جانبها أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني قد ارتفعت بشكل كبير للغاية خلال الفترة الأخيرة، حيث وجهت الكثير من التحذيرات للمستخدمين، وطالبت المستخدمين على تطبيق واتساب بضرورة التفكير كثيراً عند تلقي أي رسالة غريبة، وعدم الضغط على أي رابط يأتي من مجهول أو من صديق تشك به، ومن أهم الرسائل التي تم التحذير منها خلال الفترة الأخيرة، والتي يعتبرها الجميع رسائل خادعة:

أولاً: رسالة “Hello mum” و “Hello dad” والتي قد تضطر المستخدم في الإسراع من اجل مساعدة أحبائك دون أي تفكير منك لمدة ثانية واحدة، وهى من الرسائل الاحتيالية التي حذر منها المستخدمون خلال الفترة الأخيرة، والتي تم إطلاق عليها اسم ” الصديق المحتال”، وهى غالباً ما تأتي من رقم غير معروف للضحية، ويدعي أنه قد فقد هاتفه او تم غلق حسابه من أجل النصب والاحتيال على المستخدم وإيهام الضحايا بأنه يحتاج إلى الأموال بسرعة كبيرة، وهنا يجب عليك الاتصال فوراً بالرقم للتعرف على الشخصية التي أرسلت لك الرسالة لتفادي عمليات النصب.

ثانياً: عمليات الاحتيال الخاصة برمز الحماية، حيث انها تأتي على غرار عملية النصب السابقة “الصديق المحتال”، ولكنهم هنا يبحثون عن رمز الحماية والتي تم إرسالها عن طريق الخطأ، ولكنها تأتي في النهاية بالعديد من الحيل التي تؤدي إلى سرقة حساب الضحية، وإفراغ حساب المواطن البنكية، ويبدأ عندما تتلقى كود على واتساب مكون من 6 أرقام ثم ينتهي بالسرقة، ويدعي أنه صديقك وهنا يجب ألا تُشارك الرموز مع أي أحد من الآخرين.

خدعة القسائم المزيفة

يرسل الهاكرز رسائل تحتوي على قسائم مزيفة على تطبيق واتساب تعد الضحايا بخصومات مالية كبيرة، وتضمن روابط علامات تجارية، ويجب التأكيد على أن تلك العلامات التجارية لا تُجري تخفيضات بتلك الطريقة.