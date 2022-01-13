موقع استبدال اكواد فري فاير 2022 Garena للحصول علي الكثير من الجواهر والهدايا

موقع استبدال اكواد فري فاير الموقع الرسمي Garena، كما يأتي استبدال كود فري فاير من خلال إدخال المعلومات اللازمة والبيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لكل من ما سبق من بيانات ومعلومات داخل الموقع الرئيسي والرسمي للعبة free fire عبر الإنترنت وهو موقع غارينا Garena حيث يعمل الموقع المذكور على تزويد اللاعب بالجوائز والمكافآت.

موقع استبدال اكواد فري فاير

يتمكن اللاعب مستخدم لعبة free fire حول العالم وفي أي مكان من استبدال كود فري فاير وإجراء تلك العملية من خلال الموقع الرسمي للعبة وهو موقع جارينا لاستبدال الاكواد والوصول الى الجوائز المجانية التي يعمل على تقديمها الموقع المشار إليه للاعب مع الحفاظ على سرية البيانات المدخلة وأمان الحساب الخاص باللاعب، وللحصول علي اكواد غير مستعملة.

شحن كود فري فاير

شحن لعبة free fire الرسمي والقانوني يتطلب عدد من الخطوات تتمثل في

الدخول في موقع جارينا الرسمي وتسجيل البيانات الرئيسية للاعب.

كتابة المستوي الذي وصلت إليه في اللعب وان كان ما يزيد و يقل عن المستوي العشرون في اللعبة.

اختيار البلد التي تتواجد فيها مع إدخال الكود الخاص بهذا البلد.

ثم كتابة العدد الذي تحتاج إليه من الجواهر من اجل الشحن.

اختيار الوسيلة التي ترغب فيها من اجل الشراء والدفع للعدد الذي تم إدخاله من الجواهر المطلوبة.

موقع استبدال الكود فري فاير القديم

خطوات استبدال الاكواد في لعبة فري فاير تبدأ بالدخول الى موقع جارينا للشحن.

التسجيل في الموقع السابق عبر أي من الحسابات الخاصة بك من الفيس بوك او جوجل وايضا هواوي.

قم الآن بإدخال الكود الذي ترغب في استبداله وكتابته بدقة في الخانات المخصصة لذلك والتي تتمثل في ثلاث فراغات.

بعد إدخال الكود بطريقة صحيحة اضغط على كلمة Confirm .

سوف تتمكن بصورة تلقائية فور الانتهاء من الخطوات السابقة من الحصول على ما تريد في اللعبة.

كود سكار تيتان فري فاير

HCDE 1JFF JCCD.

هناك ايضا كود HCFR UDXD NCXD.

HCFR HCDE HCDD.

ويمكن استخدام HCDT HCDE GXXS.

هذه بعض من الاكواد الخاصة بسكار تيتان والتي لا يمكن الحصول عليها بصورة مجانية نظرا لما يكون لها من اهمية في اللعبة وما تعمل عليه من حصول اللاعب على اسلحة فريدة تفتك بالعدو وتساعد على الفوز بشكل سريع.