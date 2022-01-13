مواصفات هاتف Samsung Galaxy A03 Core وعيوبه وسعره في الأسواق

شركة سامسونج من أهم شركات تصنيع الهواتف في العالم، حيث أعلنت عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A03 Core ليعد النسخة المصغرة لهاتف Samsung Galaxy A03s ولكن مع موصفات أخري اقتصادية، حيث أن شاشة الهاتف تأتي بشكل النوتش التي يتميز بها هواتف سامسونج ودقة الشاشة HD+، فدعونا نعرف معكم مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A03 Core

أبعاد الهاتف 164.2×75.9×9.1 مل م.

وزن الهاتف 211 جرام.

الهاتف به شريحتين اتصال، ويدعم شبكات الجيل الثاني، الثالث، الرابع.

الهاتف مصنع من البلاستيك.

الشاشة بشكل النوتش ونوعها PLS TFT، مساحة الشاشة 6.5 إنش، ودقتها 720×1600 بكسل بكثافة 270 بكسل لكل إنش.

الشاشة تدعم أبعاد العرض من 9 حتي 20.

ذاكرة التخزين للهاتف 32 جيجا بايت، ونوعها eMMC 5.1 والذاكرة العشوائية 2 جيجا بايت، كما يمكن تزويد المساحة بواسطة كارت ميموري خارجي.

معالج الهاتف Unisoc SC9863A بتكنولوجيا الـ 28 نانو، والمعالج الرسومي نوعه IMG8322.

دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجا بفتحة عدسة F/2.2.

دقة الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وفلاش أحادي ليد.

تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بجودة FHD، والتصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل.

ترددات الواي فاي b/g/n ويدعم خاصية hotspo، وكذلك خاصية Wi-Fi Direct.

إصدار البلوتوث 4.2

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي وأنظمة الملاحة الأخري، وأيضاً المستشعرات.

يدعم الهاتف خاصية Face Unlock في فتح الهاتف.

الهاتف به منفذ للكارت الميموري، ومنفذ لسماعات الأذن 3.5 مل م.

سعة البطارية 5000 ملي أمبير.

الهاتف يعمل بنظام تشغيل اند رويد 11 بإصدار Go.

ألوان الهاتف أزرق، واللون أسود.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A03 Core

منفذ الـ USB نوعه قديم، حيث يأتي من النوع MicroUSB، ولكنه يدعم خاصية OTG ويمكن تشغيل أي USB Driver علي الهاتف.

الهاتف لا يدعم البصمة كوسيلة حماية للهاتف، ولكنه يدعم خاصية التعرف علي الوجه.

شحن بطارية الهاتف كاملة يستغرق وقت طويل.

أداء الهاتف ضعيف لكون معالج الهاتف ليس الأحدث، ولكن ذلك المتوقع مقابل سعره.

سعر هاتف Samsung Galaxy A03 Core

سعر الإصدار الوحيد لهاتف سامسونج Samsung Galaxy A03 Core وهو بذاكرة وصول 32 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 2 جيجا بايت 1050 جنية مصري.